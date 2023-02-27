Брак в телефоне – в Дії теперь можно подать заявление о браке

Весь процесс длится менее 15 минут

На портале "Дія" появилась новая услуга. Теперь можно подать заявление о государственной регистрации брака и сразу выбрать место, время, формат и зал, где пройдет церемония.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Женитьба в "Дії"

"Десять минут онлайн вместо походов в ДРАЦС, заполнение бумажных заявлений, проверки у госрегистратора, траты времени в банке и других совсем неромантических вещей", — написал Федоров.

По его словам, на портале выбираете место, время формат и зал, где планируете провести церемонию. ДРАЦС направит на электронную почту ответ и детали церемонии.

"Далее вам нужно только не забыть появиться в ДРАЦС в день бракосочетания. Меньше бюрократии — больше любви", — добавил министр трансформации.

Как подать заявление о браке в "Дії"

Чтобы подать заявление о браке в "Дії", необходимо:

Авторизоваться на портале "Дія" и перейти в раздел "Семья".

Выбрать услугу "Заявление о браке".

Заполнить заявление. Здесь можно выбрать время и место регистрации брака, церемонию в праздничном зале и другие дополнительные услуги.

Уплатить административный сбор.

Подписать заявление электронной подписью.

Далее ваш партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он должен авторизоваться в кабинете портала, перейти по ссылке из почты и подписать заявление электронной подписью.

Отмечается, что весь процесс длится менее 15 минут, а воспользоваться услугой могут граждане Украины старше 18 лет и которые имеют электронную подпись.

Напомним, в начале февраля в "Дії" обновили список сервисов. В мобильном приложении и на портале государственных услуг теперь доступно пять новых сервисов. Все они касаются усыновления детей.