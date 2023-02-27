Брак в телефоне – в Дії теперь можно подать заявление о браке

Женитьба в один клик: в "Дії" теперь можно подать заявление о браке
На портале "Дія" появилась новая услуга. Теперь можно подать заявление о государственной регистрации брака и сразу выбрать место, время, формат и зал, где пройдет церемония.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
-
Стефанчук встретился с делегацией главной политсилы Европы: о чем говорили
-
"Нас неизбежно ожидает победа": Зеленский показал фото, как украинцы борются за победу каждый на своем фронте
-
Румыния стягивает военную технику к границе с Молдавией
-
"Осталась только авиация": Кулеба напомнил, как Украина добивалась предоставления западного оружия
-
В двух районах Одессы проблемы с водоснабжением: в чем причина и когда восстановят
-
На Львовщине помещение бывшего дворца культуры выставили на аукцион почти за миллион гривен
-
Победительница "Евровидения-2018" зачитала на украинском рэп вместе с alyona alyona
-
Биткоин теряет в стоимости: какая сейчас ситуация на цифровом рынке
-
В Турции снова произошло землетрясение: детали
-
Корабельная авария у берегов Италии: количество погибших мигрантов возросло до 59
Женитьба в "Дії"
"Десять минут онлайн вместо походов в ДРАЦС, заполнение бумажных заявлений, проверки у госрегистратора, траты времени в банке и других совсем неромантических вещей", — написал Федоров.
По его словам, на портале выбираете место, время формат и зал, где планируете провести церемонию. ДРАЦС направит на электронную почту ответ и детали церемонии.
"Далее вам нужно только не забыть появиться в ДРАЦС в день бракосочетания. Меньше бюрократии — больше любви", — добавил министр трансформации.
Как подать заявление о браке в "Дії"
Чтобы подать заявление о браке в "Дії", необходимо:
- Авторизоваться на портале "Дія" и перейти в раздел "Семья".
- Выбрать услугу "Заявление о браке".
- Заполнить заявление. Здесь можно выбрать время и место регистрации брака, церемонию в праздничном зале и другие дополнительные услуги.
- Уплатить административный сбор.
- Подписать заявление электронной подписью.
Далее ваш партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он должен авторизоваться в кабинете портала, перейти по ссылке из почты и подписать заявление электронной подписью.
Отмечается, что весь процесс длится менее 15 минут, а воспользоваться услугой могут граждане Украины старше 18 лет и которые имеют электронную подпись.
Напомним, в начале февраля в "Дії" обновили список сервисов. В мобильном приложении и на портале государственных услуг теперь доступно пять новых сервисов. Все они касаются усыновления детей.