Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Техно arrow Обязательный техосмотр 2023 года: кому и сколько придется заплатить за проверку arrow

Обязательный техосмотр 2023 года: кому и сколько придется заплатить за проверку

22 февраля 2023 19:36
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Цена на техосмотр в 2023 году — что изменилось для водителей
Ценовая политика будет зависеть от категории транспорта и их веса
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Все украинские водители начиная с 2023 года должны были обязательно проходить технический осмотр своего транспортного средства, поскольку это предусмотрено в подписанном Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. Однако из-за войны такое нововведение отложили. Обязательный техосмотр предназначен только для некоторых категорий транспортных средств.

Кому и сколько придется заплатить за проверку, пишет NV.

Читайте также:

Кто должен проходить обязательный техосмотр в 2023 году

Технический осмотр является обязательным в Украине для некоторых категорий владельцев автотранспорта:

  • от 2 лет — для легковых автомобилей такси и машин, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли;
  • от 2 лет — для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т и прицепов к ним;
  • независимо от возраста — для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 3,5 т и прицепов к ним;
  • независимо от возраста — для прицепов к легковым автомобилям, принадлежащим физическим лицам-предпринимателям и юридическим лицам и используемые для получения дохода;
  • авто после перерегистрации на имя нового владельца (на это дается 10 дней после оформления документов);
  • транспортные средства, попавшие в ДТП, тем более если при этом повреждены важные элементы, от которых зависит безопасность передвижения (подвеска, рулевой механизм, тормоза) или сильно деформированный кузов;
  • машины, на которых были обнаружены существенные неполадки во время вождения.

Кто должен проходить обязательный техосмотр в 2023 году

Как часто нужно проходить техосмотр

Частота техосмотра напрямую связана с возрастом и габаритами автомобиля, поскольку это влияет на то, как может повлиять на дорожное движение. Техосмотр проходят:

  • каждые 2 года — грузовики грузоподъемностью до 3,5 т и прицепы к ним возрастом (сроком эксплуатации) более двух лет;
  • каждые 2 года — легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для получения прибыли старше двух лет;
  • ежегодно ― грузовики грузоподъемностью свыше 3,5 и прицепы к ним независимо от возраста;
  • ежегодно ― такси независимо от возраста;
  • дважды в год – автобусы и спецтранспорт для перевозки опасных грузов, независимо от возраста.

Как часто нужно проходить техосмотр

Что проверяют во время техосмотра автомобиля

Процедура обязательного ТО осуществляется на специализированных пунктах технического контроля, которые должны иметь специальную аккредитацию Министерства инфраструктуры.

К средствам проверки технического состояния, обслуживанию и ремонту колесного транспортного средства относятся следующие узлы и системы:

  • тормозная система;
  • двигатель;
  • защитные устройства;
  • наружные световые приборы;
  • сцепное устройство;
  • рулевая система;
  • мосты и оси;
  • рама и кузов (грузовая платформа);
  • стекло и зеркала;
  • стеклоочистители и омыватели стекла;
  • шины и колеса в целом.

Что проверяют во время техосмотра автомобиля

Какие необходимы документы

Список документов для техосмотра зависит от назначения, типа и владельца авто, однако есть несколько обязательных документов:

  • техпаспорт на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС);
  • паспорт гражданина Украины (для представителя);
  • доверенность на право прохождения техконтроля (для физ. лица);
  • копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юр. лица).

Какие необходимы документы для прохождения техосмотра

Сколько будет стоить прохождение обязательного техосмотра в Украине в 2023 году

Стоимость обязательного техосмотра зависит от типа транспортного средства и его массы. Так, по данным Ассоциации автомобильного транспорта и инфраструктуры Украины, ориентировочно будут следующие цены:

  • осмотр легковой машины — от 1120 грн;
  • осмотр автобуса массой более 5 тонн — от 1344 грн;
  • осмотр грузовой машины массой более 12 тонн — от 1440 грн;
  • тариф на техосмотр остального коммерческого транспорта лежит в пределах указанного диапазона;
  • ТО прицепов также нужно будет пройти, и за них владельцы должны будут заплатить при осмотре как за полноценный автомобиль — 1120 грн, а по модели весом более 10 тонн — 1322 грн.

Напомним, мы писали, что украинские автовладельцы получат новые автомобильные номера. Изменения касаются автомобилей, которые будут оформлять онлайн и через приложение "Дія".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

19:25 Полякова зачитала стихотворение о путине, ставшем хитом в соцсетях

19:21 Эксперты назвали основные реформы для бизнеса в Украине с начала войны

19:20 Одесская область получила полсотни генераторов от ЕС

Новина з фото

19:10 В Николаевском зоопарке расцвели подснежники: удивительные фото

19:04 "Не удивлен успехами Артеты": Хави похвалил главного тренера "Арсенала"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

19:03 К годовщине вторжения в четырех странах ЕС покажут трофейные российские танки

18:51 Эксперты перечислили основные реформы в Украине с начала войны

18:49 В Китае технологическим компаниям запретили предлагать пользователям доступ к ChatGPT

18:45 В Запорожской области оккупанты разбирают машины гражданских на запчасти для своей военной техники, — Генштаб

Новина з фото

18:45 Путинист Газманов, выступая в "Лужниках", заклеил логотип на пуховике за треть миллиона рублей

Новина з відео

17:45 Фанаты Шакиры выгнали из ресторана Жерара Пике и его новую пассию: видео стало вирусным в сети

Новина з відео

16:35 Цинизм зашкаливает: в "Лужниках" перед выступлением путина спели украинскую песню "Пливе кача"

Эксклюзив

15:17 Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности

Новина з відео

15:04 Требовала взятку за регистрацию скота: в Одесской области будут судить руководителя ветеринарного участка

Новина з відео

13:55 Австралия впервые отправит на "Евровидение" группу: что подготовили рокеры для конкурса

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:45 В Одесской области прошли тренировки моряков-пограничников: чему научились воины

Новина з відео

11:10 В Виннице разоблачили вербовщика в ЧВК "Вагнер": подробности

Новина з відео

10:58 Ракетоносители рф могут выйти на боевое дежурство в любой момент, — Гуменюк

Новина з відео

10:48 Принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на серию "Южного парка", в которой их высмеяли

Новина з відео

06:15 "Наполи" красиво обыграл "Айнтрахт" в 1/8 Лиги чемпионов

Эксклюзив

15:17 Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности

Рік великої війни

08:55 Мировые знаменитости, которые приехали в Украину во время полномасштабной войны

Эксклюзив

08:00 Усыновление в войну: как звездная семья Мирошниченко борется с бюрократией ради ребенка

Рік великої війни

08:00 Политическая битва: как Украина "завоевала" Запад. Политолог Фесенко подвел итоги

Рік великої війни

06:00 Украинские реформы во время войны: какие сферы претерпели наибольшие изменения в 2022 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Рік великої війни

19:00 Представления на подземной парковке. Как в Харькове работает старейший театр для детей в условиях войны

18:00 Совершенно секретно: реакция иностранных СМИ на визит Байдена в Киев

Рік великої війни

17:30 Противостояние систем: в Украине началось восьмое поколение войн

Эксклюзив

16:05 От войны до педофилии: что сказал путин в двухчасовом послании

Актуальное по теме

None 22 Февраль 19:09

Полякова зачитала стихотворение о путине, ставшем хитом в соцсетях

None 22 Февраль 19:28

Эксперты назвали основные реформы для бизнеса в Украине с начала войны

None 22 Февраль 17:55

Одесская область получила полсотни генераторов от ЕС

None 22 Февраль 19:06

В Николаевском зоопарке расцвели подснежники: удивительные фото

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB