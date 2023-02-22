Цена на техосмотр в 2023 году — что изменилось для водителей

Ценовая политика будет зависеть от категории транспорта и их веса

Все украинские водители начиная с 2023 года должны были обязательно проходить технический осмотр своего транспортного средства, поскольку это предусмотрено в подписанном Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. Однако из-за войны такое нововведение отложили. Обязательный техосмотр предназначен только для некоторых категорий транспортных средств.

Кому и сколько придется заплатить за проверку, пишет NV.

Кто должен проходить обязательный техосмотр в 2023 году

Технический осмотр является обязательным в Украине для некоторых категорий владельцев автотранспорта:

от 2 лет — для легковых автомобилей такси и машин, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли;

от 2 лет — для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т и прицепов к ним;

независимо от возраста — для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 3,5 т и прицепов к ним;

независимо от возраста — для прицепов к легковым автомобилям, принадлежащим физическим лицам-предпринимателям и юридическим лицам и используемые для получения дохода;

авто после перерегистрации на имя нового владельца (на это дается 10 дней после оформления документов);

транспортные средства, попавшие в ДТП, тем более если при этом повреждены важные элементы, от которых зависит безопасность передвижения (подвеска, рулевой механизм, тормоза) или сильно деформированный кузов;

машины, на которых были обнаружены существенные неполадки во время вождения.

Как часто нужно проходить техосмотр

Частота техосмотра напрямую связана с возрастом и габаритами автомобиля, поскольку это влияет на то, как может повлиять на дорожное движение. Техосмотр проходят:

каждые 2 года — грузовики грузоподъемностью до 3,5 т и прицепы к ним возрастом (сроком эксплуатации) более двух лет;

каждые 2 года — легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для получения прибыли старше двух лет;

ежегодно ― грузовики грузоподъемностью свыше 3,5 и прицепы к ним независимо от возраста;

ежегодно ― такси независимо от возраста;

дважды в год – автобусы и спецтранспорт для перевозки опасных грузов, независимо от возраста.

Что проверяют во время техосмотра автомобиля

Процедура обязательного ТО осуществляется на специализированных пунктах технического контроля, которые должны иметь специальную аккредитацию Министерства инфраструктуры.

К средствам проверки технического состояния, обслуживанию и ремонту колесного транспортного средства относятся следующие узлы и системы:

тормозная система;

двигатель;

защитные устройства;

наружные световые приборы;

сцепное устройство;

рулевая система;

мосты и оси;

рама и кузов (грузовая платформа);

стекло и зеркала;

стеклоочистители и омыватели стекла;

шины и колеса в целом.

Какие необходимы документы

Список документов для техосмотра зависит от назначения, типа и владельца авто, однако есть несколько обязательных документов:

техпаспорт на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС);

паспорт гражданина Украины (для представителя);

доверенность на право прохождения техконтроля (для физ. лица);

копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юр. лица).

Сколько будет стоить прохождение обязательного техосмотра в Украине в 2023 году

Стоимость обязательного техосмотра зависит от типа транспортного средства и его массы. Так, по данным Ассоциации автомобильного транспорта и инфраструктуры Украины, ориентировочно будут следующие цены:

осмотр легковой машины — от 1120 грн;

осмотр автобуса массой более 5 тонн — от 1344 грн;

осмотр грузовой машины массой более 12 тонн — от 1440 грн;

тариф на техосмотр остального коммерческого транспорта лежит в пределах указанного диапазона;

ТО прицепов также нужно будет пройти, и за них владельцы должны будут заплатить при осмотре как за полноценный автомобиль — 1120 грн, а по модели весом более 10 тонн — 1322 грн.

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