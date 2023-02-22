Цена на техосмотр в 2023 году — что изменилось для водителей

Обязательный техосмотр 2023 года: кому и сколько придется заплатить за проверку
Все украинские водители начиная с 2023 года должны были обязательно проходить технический осмотр своего транспортного средства, поскольку это предусмотрено в подписанном Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. Однако из-за войны такое нововведение отложили. Обязательный техосмотр предназначен только для некоторых категорий транспортных средств.
Кому и сколько придется заплатить за проверку, пишет NV.
-
Эксперты назвали основные реформы для бизнеса в Украине с начала войны
-
Одесская область получила полсотни генераторов от ЕС
-
В Николаевском зоопарке расцвели подснежники: удивительные фото
-
"Не удивлен успехами Артеты": Хави похвалил главного тренера "Арсенала"
-
К годовщине вторжения в четырех странах ЕС покажут трофейные российские танки
-
Эксперты перечислили основные реформы в Украине с начала войны
-
В Китае технологическим компаниям запретили предлагать пользователям доступ к ChatGPT
-
В Запорожской области оккупанты разбирают машины гражданских на запчасти для своей военной техники, — Генштаб
-
Путинист Газманов, выступая в "Лужниках", заклеил логотип на пуховике за треть миллиона рублей
-
Киркоров в США, Рудковская в Париже: Ермак призвал мир ввести санкции против путинистов
Кто должен проходить обязательный техосмотр в 2023 году
Технический осмотр является обязательным в Украине для некоторых категорий владельцев автотранспорта:
- от 2 лет — для легковых автомобилей такси и машин, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли;
- от 2 лет — для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т и прицепов к ним;
- независимо от возраста — для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 3,5 т и прицепов к ним;
- независимо от возраста — для прицепов к легковым автомобилям, принадлежащим физическим лицам-предпринимателям и юридическим лицам и используемые для получения дохода;
- авто после перерегистрации на имя нового владельца (на это дается 10 дней после оформления документов);
- транспортные средства, попавшие в ДТП, тем более если при этом повреждены важные элементы, от которых зависит безопасность передвижения (подвеска, рулевой механизм, тормоза) или сильно деформированный кузов;
- машины, на которых были обнаружены существенные неполадки во время вождения.
Как часто нужно проходить техосмотр
Частота техосмотра напрямую связана с возрастом и габаритами автомобиля, поскольку это влияет на то, как может повлиять на дорожное движение. Техосмотр проходят:
- каждые 2 года — грузовики грузоподъемностью до 3,5 т и прицепы к ним возрастом (сроком эксплуатации) более двух лет;
- каждые 2 года — легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для получения прибыли старше двух лет;
- ежегодно ― грузовики грузоподъемностью свыше 3,5 и прицепы к ним независимо от возраста;
- ежегодно ― такси независимо от возраста;
- дважды в год – автобусы и спецтранспорт для перевозки опасных грузов, независимо от возраста.
Что проверяют во время техосмотра автомобиля
Процедура обязательного ТО осуществляется на специализированных пунктах технического контроля, которые должны иметь специальную аккредитацию Министерства инфраструктуры.
К средствам проверки технического состояния, обслуживанию и ремонту колесного транспортного средства относятся следующие узлы и системы:
- тормозная система;
- двигатель;
- защитные устройства;
- наружные световые приборы;
- сцепное устройство;
- рулевая система;
- мосты и оси;
- рама и кузов (грузовая платформа);
- стекло и зеркала;
- стеклоочистители и омыватели стекла;
- шины и колеса в целом.
Какие необходимы документы
Список документов для техосмотра зависит от назначения, типа и владельца авто, однако есть несколько обязательных документов:
- техпаспорт на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС);
- паспорт гражданина Украины (для представителя);
- доверенность на право прохождения техконтроля (для физ. лица);
- копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юр. лица).
Сколько будет стоить прохождение обязательного техосмотра в Украине в 2023 году
Стоимость обязательного техосмотра зависит от типа транспортного средства и его массы. Так, по данным Ассоциации автомобильного транспорта и инфраструктуры Украины, ориентировочно будут следующие цены:
- осмотр легковой машины — от 1120 грн;
- осмотр автобуса массой более 5 тонн — от 1344 грн;
- осмотр грузовой машины массой более 12 тонн — от 1440 грн;
- тариф на техосмотр остального коммерческого транспорта лежит в пределах указанного диапазона;
- ТО прицепов также нужно будет пройти, и за них владельцы должны будут заплатить при осмотре как за полноценный автомобиль — 1120 грн, а по модели весом более 10 тонн — 1322 грн.
Напомним, мы писали, что украинские автовладельцы получат новые автомобильные номера. Изменения касаются автомобилей, которые будут оформлять онлайн и через приложение "Дія".