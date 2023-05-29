Nvidia представит новую линейку техники и программ с искусственным интеллектом

Штаб-квартира Nvidia в Санта-Кларе, Калифорния. Фото: REUTERS

Главный исполнительный директор Nvidia Corp Дженсен Хуанг представил новую серию продуктов и услуг, связанных с искусственным интеллектом. Компания представит новый суперкомпьютер и сетевую систему Company debuts.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Что известно

Издание отмечает, что широкая новая линейка включает в себя суперкомпьютерную платформу искусственного интеллекта под названием DGX GH200, которая поможет технологическим компаниям создавать преемников ChatGPT. Ожидается, что Microsoft Corp, Meta Platforms Inc. и Google Alphabet Inc. станут одними из первых пользователей этого оборудования.

Nvidia также объединяется с WPP Plc для использования искусственного интеллекта и метавселенной для снижения стоимости создания рекламы. Он выпускает сетевое предложение, разработанное для повышения скорости передачи информации в центрах обработки данных. И компания даже стремится изменить то, как люди взаимодействуют с видеоиграми: сервис под названием Nvidia ACE for Games будет использовать ИИ, чтобы оживить фоновые персонажи и придать им больше индивидуальности.

"Мы достигли переломного момента новой компьютерной эры", — сказал Хуан.

Напомним, OpenAI готовится выпустить новую модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом для широких масс. Этот шаг связан с увеличением числа альтернатив ChatGPT с открытым кодом.