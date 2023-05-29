Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Техно arrow Nvidia представит новую линейку техники и программ с искусственным интеллектом arrow

Nvidia представит новую линейку техники и программ с искусственным интеллектом

29 мая 2023 08:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Nvidia представит новую линейку техники и программ с искусственным интеллектом
Штаб-квартира Nvidia в Санта-Кларе, Калифорния. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Главный исполнительный директор Nvidia Corp Дженсен Хуанг представил новую серию продуктов и услуг, связанных с искусственным интеллектом. Компания представит новый суперкомпьютер и сетевую систему Company debuts.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Что известно

Издание отмечает, что широкая новая линейка включает в себя суперкомпьютерную платформу искусственного интеллекта под названием DGX GH200, которая поможет технологическим компаниям создавать преемников ChatGPT. Ожидается, что Microsoft Corp, Meta Platforms Inc. и Google Alphabet Inc. станут одними из первых пользователей этого оборудования.

Nvidia также объединяется с WPP Plc для использования искусственного интеллекта и метавселенной для снижения стоимости создания рекламы. Он выпускает сетевое предложение, разработанное для повышения скорости передачи информации в центрах обработки данных. И компания даже стремится изменить то, как люди взаимодействуют с видеоиграми: сервис под названием Nvidia ACE for Games будет использовать ИИ, чтобы оживить фоновые персонажи и придать им больше индивидуальности.

"Мы достигли переломного момента новой компьютерной эры", — сказал Хуан.

Напомним, OpenAI готовится выпустить новую модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом для широких масс. Этот шаг связан с увеличением числа альтернатив ChatGPT с открытым кодом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас