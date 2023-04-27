Новый турецкий беспилотник готов к испытаниям: в чем его особенность

Беспилотник ANKA-3 готовится к испытаниям. Фото: Twitter/OğuzhanUygun

Инженеры турецкой государственной аэрокосмической компании TUSAŞ готовят к первому полету новую разброку - беспилотник с малой радиолокационной видимостью ANKA-3.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Читайте также:

Беспилотник выделяется рядом преимуществ, высокой скоростью и большой грузоподъемностью, также имеет малую радиолокационную видимость, что стало возможным благодаря применению конструкции "летающего крыла".

"Поскольку летательный аппарат не имеет горизонтального и вертикального хвоста, видимость достаточно низкая. При этом дополнительные наработки позволяют еще больше снизить видимость БПЛА", — отметил директор бюро разработки беспилотных летательных аппаратов TUSAŞ Бюлент Коркем.

Испытания беспилотников. Фото: Twitter/OğuzhanUygun

После испытаний в аппарат будут интегрированы боевые модули и будут подготовлены для применения в реальных условиях. БПЛА может подниматься на высоту до 13 тыс. метров, а боевые задания выполнять на высоте до 12 тыс. метров.

"Пока главная цель — это первый полет ANKA. Дата близка, в начале следующего месяца. Не позже середины мая", — сказал разработчик.

Напомним, в связи с отменой всех предвыборных мероприятий менее чем за три недели до выборов в Турции, назначенных на 14 мая, появилась информация о возможном инфаркте миокарда у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.