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Новый наземный робот SIRKO уже на фронте — чем он полезен для военных

11 ноября 2023 11:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Новый наземный робот SIRKO уже на фронте — чем он полезен для военных
Робот наземный SIRKO. Фото: телеграмм-канал Fedorov
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Министр цифровой трансформации представил новое изобретение для военных. Наземный робот SIRKO можно использовать для безопасной транспортировки боеприпасов или провизии для бойцов в горячие точки.

Об этом сообщает Михаил Федоров.

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Новое изобретение — наземный робот SIRKO

По информации Федорова, робот UGV Sirko-S1 — универсальное наземное изобретение, созданное участниками оборонного кластера Brave1. Его главная задача — помогать военным перевозить грузы, эвакуировать раненых и проводить разведку вражеских позиций.

В частности, Федоров рассказал, что робот поможет безопасно доставлять боеприпасы или провизию для бойцов в горячие точки. Максимальная полезная нагрузка для машины составляет около 200 кг.

"Разработка уже показала успешные результаты в боевых условиях и имеет положительные отзывы от военных. В планах разработчиков оборудовать робота боевой турелью или установить модули для разминирования и минирования территорий", — написал министр.

Напомним, комплекс для радиоэлектронной борьбы, созданный украинским предприятием "Пиранья-Тех", предназначен для обеспечения защиты бронированной техники против российских беспилотников Piranha AVD 360. Эта система успешно демонстрировала свои возможности на полевых испытаниях и готова к массовому производству.

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