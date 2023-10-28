Новый дрон-сапер уже работает на украинцев

Дрон-сапер уже разминирует территорию. Фото: t.me/zedigital

С начала полномасштабной войны многие украинские территории остаются заминированными. Для того чтобы извлечь опасное железо из земли нужны и время, и техника. Украинские инженеры создали новый дрон-сапер. Он может работать быстрее человека в четыре раза.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Сообщается, что экспериментальный образец разработчики сейчас активно тестируют в полевых условиях.

В среднем ST1 работает в 4 раза быстрее человека. Это значительно ускорит процесс разминирования украинских территорий и сделает его более безопасным.

Саперы ГСЧС, ВСУ, Нацполиции могут с безопасного места управлять дроном и искать мины.

"Дрон оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, позволяющими облетать препятствия на низкой высоте. Также на борту — мощный микрокомпьютер, обрабатывающий данные и передающий их саперам в режиме реального времени", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине с начала полномасштабной войны многие территории остаются заминированными. Специалисты постепенно осматривают территорию и вынимают из земли опасный металл. Так, с начала этого года они осмотрели более 225 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 47% от общего количества территорий, которые определены как приоритетные.