Новые Apple Watch — инсайдеры рассказали об уникальных функциях часов
3 ноября 2023 09:49
Новые Apple Watch. Фото: MacRumors
Инсайдеры прогнозируют, что новые Apple Watch станут уникальными и по-настоящему революционными смарт-часами, обладающими новыми функциями. Амбиции Apple набирают обороты по здравоохранению.
Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.
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Инсайдер рассказывает, что амбиции компании Apple все большее сосредоточение на здравоохранении, поэтому функции новых смарт-часов будут связаны именно с этим. Как известно, у новых Apple Watch будут следующие функции:
- в новых умных часах появится функция для обнаружения остановки дыхания у пользователя во время сна. Если Apple Watch заметят что-то нетипичное, или что это происходит слишком часто, часы посоветуют обратиться к врачу;
- часы смогут измерять артериальное давление для выявления гипертонии и будут заносить данные о давлении в специальный журнал и давать пользователю рекомендации, если значения слишком высокие или чрезмерно низкие;
- инженеры Apple продолжают разрабатывать неинвазивный (без прокола кожи) мониторинг уровня сахара в крови. На текущем этапе сенсор может предупредить пользователя о предиабете.
Напомним, недавно мы писали о ТОП 5 лучших смар-тчасов в 2023 году. Среди них есть Apple Watch.
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