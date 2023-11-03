Новые Apple Watch — инсайдеры рассказали об уникальных функциях часов

Новые Apple Watch. Фото: MacRumors

Инсайдеры прогнозируют, что новые Apple Watch станут уникальными и по-настоящему революционными смарт-часами, обладающими новыми функциями. Амбиции Apple набирают обороты по здравоохранению.

Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.

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Инсайдер рассказывает, что амбиции компании Apple все большее сосредоточение на здравоохранении, поэтому функции новых смарт-часов будут связаны именно с этим. Как известно, у новых Apple Watch будут следующие функции:

в новых умных часах появится функция для обнаружения остановки дыхания у пользователя во время сна. Если Apple Watch заметят что-то нетипичное, или что это происходит слишком часто, часы посоветуют обратиться к врачу;

часы смогут измерять артериальное давление для выявления гипертонии и будут заносить данные о давлении в специальный журнал и давать пользователю рекомендации, если значения слишком высокие или чрезмерно низкие;

инженеры Apple продолжают разрабатывать неинвазивный (без прокола кожи) мониторинг уровня сахара в крови. На текущем этапе сенсор может предупредить пользователя о предиабете.

Напомним, недавно мы писали о ТОП 5 лучших смар-тчасов в 2023 году. Среди них есть Apple Watch.