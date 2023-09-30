Новая мошенническая схема в Telegram оставляет украинцев без денег: как она работает

Мошеннические схемы в Telegram. Фото: Reuters

В украинском обществе развилась новая мошенническая схема выманивания денег. Мошенники похищают личность своей жертвы и от ее имени просят деньги у близких и родственников.

Об этом рассказала заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежных систем ЕМА Олеся Данильченко, пишет OBOZREVATEL.

Читайте также:

В чем смысл мошеннической схемы в Telegram

Такой вид обмана существует уже давно, но сейчас он стал распространяться в Telegram.

По словам экспертки, мошенникам не обязательно получать доступ к аккаунту своей жертвы. Достаточно создать полную его копию: так же подписать, использовать ту же фотографию и т.д. Затем они находят знакомых человека, которым они притворяются.

Для этого тоже не нужно обладать особыми техническими навыками. Украинцы часто покидают свой Telegram в других социальных сетях, где можно проследить список "друзей". Знакомые между собой украинцы являются участниками одинаковых групп в Telegram, ставят друг другу лайки на посты.

Киевлянка Леся рассказала OBOZREVATEL, что узнала от своего приятеля о создании мошенниками полной копии ее аккаунта. Он получил уведомление с просьбой одолжить 5000 грн. Оно поступило от аккаунта, который полностью копирует оригинальный аккаунти Леси. Молодой человек обратился к девушке для проверки информации.

Стало ясно, что деньги девушка не просила. Мошенник успел указать номер счета в А-Банке, на который просил перевести средства. Леся обратилась в службу поддержки банка, однако там сообщили, если она не перевела деньги мошенникам, то и жалобу не будут рассматривать.

"Банк действительно не может только на основании одной жалобы, еще и без факта перевода средств, блокировать счет. Представляете, если так легко можно будет заблокировать чужой счет, тогда вы сможете обманом легко лишить доступа к деньгам любого украинца с помощью только одной жалобы.Если действительно есть пострадавший или группа пострадавших и они обратились в банк, или обратилась киберполиция, тогда счет, конечно, заблокируют", — рассказала Данильченко.

Напомним, что Национальная полиция Украины сообщила о виде мошеннической схемы, связанном с вашим номером телефона.