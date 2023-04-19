Немецкий художник победил на фотоконкурсе с работой, созданной искусственным интеллектом

Снимок, который создал искусственный интеллект. Фото: ELDAGSEN

На прошлой неделе работа немецкого художника Бориса Эльдагсена под названием "Фальшивое воспоминание: Электрик" победила в открытой творческой категории на конкурсе Sony World Photography. Лауреат отказался от награды после того, как признался, что его работа была создана ИИ.

Об этом сообщает BBC.

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Эльдагсен объяснил свой обман тем, что хотел протестировать конкурс и положить начало дискуссии о будущем фотографии.

В заявлении, которое победитель опубликовал на своем сайте, он подчеркнул, что повел себя как "хитрая обезьяна". Эльдагсен поблагодарил судей за то, что "избрали его изображение и сделали это историческим моментом". Лауреат подверг сомнению то, действительно ли из них кто-то знал или подозревал, что фотографию создал искусственный интеллект.

"Изображения искусственного интеллекта и фотографии не должны конкурировать между собой в таком конкурсе. Это разные сущности. ИИ — это не фотография. Поэтому я не приму награду", — подчеркнул Эльдагсен.

Снимок, который создал ИИ, это ошеломляющий черно-белый портрет двух женщин разных поколений.

Но как отметил Элдагсен в своем заявлении: "Что-то в этом выглядит не так, правда?" Дело в том, что это отнюдь не настоящая фотография, а искусственно созданное изображение.

Использование искусственного интеллекта во всем, от создания песен и эссе, до беспилотных автомобилей, терапевтов в чате и развития медицины, широко обсуждается в последние месяцы.

Знатоки фотоискусства и принципов работы ИИ говорят, что он до сих пор не умеет правильно и аккуратно рисовать пальцы людей.

Во Всемирной организации фотографии заявили, что прежде, чем художника объявили победителем, он подтвердил в разговоре с жюри, что снимок является общим произведением его и искусственного интеллекта. Он отметил свой интерес к "творческим возможностям генераторов ИИ".

"Креативная категория открытого конкурса приветствует разнообразные экспериментальные подходы к созданию изображений от цианотипии и рентгенографии к передовым цифровым практикам. Поэтому после нашей переписки с Борисом и предоставленных им гарантий мы считали, что его участие соответствует критериям этой категории, и мы поддержали его участие", — сказали организаторы.

Многие художники и фотографы обвиняют системы искусственного интеллекта в нечестном использовании работ сотен тысяч создателей, на которых учатся системы. Некоторые даже нарушили судебные процессы.

Фотограф и блогер Фероз Хан заинтересовался событиями вокруг премии. Он заявил, что не обвиняет художника в том, что Борис разоблачил проблему в фотоиндустрии.

"Во-первых, большинству людей трудно отличить изображения, созданные искусственным интеллектом, от фотографий (по крайней мере, на первый взгляд). Через несколько месяцев, возможно, станет еще труднее определить критические отличия, если их не проверять. Именно это и имел Борис в виду, он заявил таким образом, что хочет, чтобы у организаторов фотоконкурса были отдельные категории для изображений искусственного интеллекта. Кажется, он не хотел кого-то обмануть. Он хотел осветить проблему, которая, безусловно, требует гораздо большего внимания от всех", — добавил Хан.

Напомним, нейросети для рисования стремительно развиваются, а создаваемые ими изображения становятся все более и более детализированными, качественными и реалистичными. Редакция Новини.LIVE попыталась через искусственный интеллект показать, какой бы выглядели украинские города, будь живыми людьми.

Также мы писали, что украинская дизайнер и стилистка Ольга Навроцкая показала фото одежды, которую могли бы носить древние украинцы, если бы история сложилась по-другому и Украина давно стала бы европейским государством. Фотографии были созданы искусственным интеллектом.