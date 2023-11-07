Германия передает Украине 700 тыс евро — куда пойдут деньги
Германия создала грант в 700 тысяч евро для Украины. Денежные средства пойдут на восстановление интернет-связи на деоккупированных территориях.
Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Восстановление интернета на деоккупированных территориях
Михаил Федоров отметил, что Минцифры вместе с немецким правительством по программе ReACT4UA/EU4Business запускают гранты для украинских телеком-компаний. Главной целью программы является обновление интернет-инфраструктуры на деоккупированных территориях. Следовательно, украинцы смогут общаться с родными, работать и учиться онлайн.
"Общий бюджет — 700 тысяч евро. Помощь до 10 тысяч евро получат 70 телеком-компаний, работающих в Киевской (без г. Киев), Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Луганской областях", — написал Министр цифровой трансформации Украины.
По словам Федорова, средства можно потратить на:
- оборудование и материалы;
- оплату счетов за электроэнергию;
- арендную плату;
- выплаты, необходимые для содержания сетей;
- зарплаты работников
Чтобы получить средства, украинцам нужно подать заявку до 30 ноября на сайте Офиса эффективного регулирования.
Напомним, в правительстве Германии было выделено 5,6 млн евро для поддержки украинских малых и средних перерабатывающих предприятий. Это происходит в рамках грантового проекта "Доступ к финансированию и поддержанию устойчивости ММСП в Украине — Фаза II".
В Украине представят национальную программу под названием Future Perfect. Его цель — стимулировать изучение английского языка среди украинцев, чтобы сделать его основным средством международного общения в стране.
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