Германия передает Украине 700 тыс евро — куда пойдут деньги

Подключение кабелей к роутеру. Фото: Pexels

Германия создала грант в 700 тысяч евро для Украины. Денежные средства пойдут на восстановление интернет-связи на деоккупированных территориях.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Восстановление интернета на деоккупированных территориях

Михаил Федоров отметил, что Минцифры вместе с немецким правительством по программе ReACT4UA/EU4Business запускают гранты для украинских телеком-компаний. Главной целью программы является обновление интернет-инфраструктуры на деоккупированных территориях. Следовательно, украинцы смогут общаться с родными, работать и учиться онлайн.

"Общий бюджет — 700 тысяч евро. Помощь до 10 тысяч евро получат 70 телеком-компаний, работающих в Киевской (без г. Киев), Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Луганской областях", — написал Министр цифровой трансформации Украины.

По словам Федорова, средства можно потратить на:

оборудование и материалы;

оплату счетов за электроэнергию;

арендную плату;

выплаты, необходимые для содержания сетей;

зарплаты работников

Сообщение Михаила Федорова. Фото: скриншот поста Федорова

Чтобы получить средства, украинцам нужно подать заявку до 30 ноября на сайте Офиса эффективного регулирования.

Напомним, в правительстве Германии было выделено 5,6 млн евро для поддержки украинских малых и средних перерабатывающих предприятий. Это происходит в рамках грантового проекта "Доступ к финансированию и поддержанию устойчивости ММСП в Украине — Фаза II".

В Украине представят национальную программу под названием Future Perfect. Его цель — стимулировать изучение английского языка среди украинцев, чтобы сделать его основным средством международного общения в стране.