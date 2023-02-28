Запрет TikTok в США – в Белом доме запретили пользоваться приложением с государственных устройств

TikTok также расследуется европейскими органами защиты данных о возможной незаконной передаче данных европейских граждан в Китай.

Белый дом дает всем федеральным агентствам 30 дней, чтобы удалить TikTok из всех государственных устройств. Приложение, принадлежащее Китаю, подвергается все большему контролю в Вашингтоне из-за проблем безопасности.

Об этом пишет АР News.

Почему Белый дом не позволяет использовать TikTok на своих устройствах

Административно-бюджетное управление называет указания, опубликованные в понедельник, 27 февраля, "решающим шагом вперед в борьбе с рисками, которые создает приложение для конфиденциальных государственных данных". Некоторые ведомства, включая министерство обороны, внутреннюю безопасность и штат, уже ввели ограничения и не используют ТикТок на государственных устройствах. Руководство призывает остальное федеральное правительство последовать этому примеру в течение 30 дней.

"Администрация Байдена вложила значительные средства в защиту цифровой инфраструктуры нашей страны и ограничение доступа иностранных врагов к данным американцев. Это часть постоянного обязательства администрации по обеспечению безопасности нашей цифровой инфраструктуры и защите безопасности и конфиденциальности американского народа", — сказал Крис Де Руша, федеральный главный офицер по информационной сохранности.

Напомним, недавно Европейская комиссия запретила своим сотрудникам использовать приложение TikTok на своих официальных и личных устройствах из-за опасений безопасности данных. Западные правительства выражают обеспокоенность тем, что китайские технологические компании помогают Коммунистической партии Китая собирать данные по всему миру, включая важные политические и цели безопасности.