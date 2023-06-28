Не видео единственными: в YouTube можно будет сыграть в онлайн-игру

Человек сидит в телефоне на YouTube. Фото: google.com

Google планирует ввести онлайн-игры в сервисе YouTube. Они будут доступны через приложение и вебсайт платформы на разных мобильных устройствах и компьютерах.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

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Отмечается, что это нововведение от Google называется Playables.

Среди игр отмечается классическая аркада Stack Bounce, где игроки будут разбивать слои блоков мячом. В настоящее время эта игра проходит внутреннее тестирование среди работников.

По данным издания, инициатива Google по играм на YouTube направлена на поиск новых сфер роста после снижения расходов на рекламу. В ответ на вопросы об этих слухах представители Google опровергли их.

"Игры всегда были в центре внимания YouTube. Мы постоянно экспериментируем с новыми функциями, но пока нет ничего, что мы можем официально объявить", — отметили в пресс-службе Google.

Кроме того, компания все еще планирует выпуск ПК-клиента Google Play Games, но дата его релиза пока не указывается.

Напомним, что на популярной платформе видеохостинга YouTube заработала новая функция. Она автоматически дублирует озвучку видеороликов благодаря искусственному интеллекту.