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Не только "Киевстар": суд арестовал активы еще одного оператора, принадлежавшего Фридману

11 октября 2023 21:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Не только "Киевстар": суд арестовал активы еще одного оператора, принадлежавшего Фридману
Один из магазинов "Лайфселл". Фото иллюстративное: Lifesell
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Стало известно, что 4 октября 2023 Шевченковский районный суд Киева арестовал активы не только компании "Киевстар", но и еще одного мобильного оператора — ООО "Лайфселл". По мнению СБУ, конечными бенефициарами компании являются подсанкционные российские олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.

Об этом сообщает издание Экономическая правда со ссылкой на постановление суда.

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Сообщается, что 100% активов "Киевстара" контролируются олигархами через нидерландскую компанию VEON Ltd.

Однако самым большим активом оказалась компания "Лайфселл". Ее активы оценивают почти в 13 миллиардов гривен, она принадлежат иностранному юридическому лицу Lifecell Ventures Cooperatief. Известно, что российские олигархи имеют связь с оператором через LetterOne и турецкую компанию Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.

Что еще попало под арест

Сообщается, что к арестованным активам россиян попали:

  • ЧАО "СК Альфа Страхование";
  • ООО "Альфа-Лизинг";
  • ООО "Паритет финанс";
  • ООО "Смысл Диджитал";
  • ООО "Киевстар.Тех";
  • ООО "ВымпелКом Глобал Сервис Украина";
  • ЧАО "Миргородский завод минеральных вод";
  • ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар" и другие.

Напомним, недавно суд наложил арест на корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам. В частности, речь идет о Михаиле Фридмане, который из-за ряда компаний владел определенной долей компании "Киевстар".

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