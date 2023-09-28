Назвали 20 стран с самым дешевым мобильным интернетом: есть ли среди них Украина

Девушка пользуется телефоном в кафе. Фото: freepik.com

В мировой рейтинг доступности мобильного интернета за 1 гигабайт попали 20 стран. Среди них также нашлось место и Украине.

Об этом сообщает Cable.co.uk.

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Отмечается, что было рассмотрено 5603 тарифных плана мобильного интернета в 237 странах. Украина в рейтинге стран с самым дешевым интернетом занимает 16-е место. Его стоимость составляет 0,27 доллара.

Пятерку стран с самой дешевой сетью составляют:

Израиль (0,02 долл.),

Италия (0,09 долл.),

Фиджи (0,09 долл.),

Сан-Марино (0,10 долл.),

Камбоджа (0,12 долл.).

В то же время, в пятерку государств с самым дорогим интернетом в среднем за 1 ГБ входят:

Зимбабве (43,75 долл.),

Фолклендские острова (40,58 долл.),

Святая Елена (40,13 долл.),

Южный Судан (23,70 долл.),

Токелау (17,24 долл.).

Напомним, что Украина выступает в роли основного заказчика для компании SpaceX, оплачивая услуги по терминалам Маска в большем объеме, чем вся Европа совокупно. При этом в Украине установлено около 140-150 тысяч терминалов Starlink, из которых 45 тысяч предложено партнерами, а остальные 100 тысяч были приобретены украинцами за свой счет и ими же оплачиваются.