Назвали 20 стран с самым дешевым мобильным интернетом: есть ли среди них Украина
В мировой рейтинг доступности мобильного интернета за 1 гигабайт попали 20 стран. Среди них также нашлось место и Украине.
Об этом сообщает Cable.co.uk.
Где в мире самый дешевый интернет
Отмечается, что было рассмотрено 5603 тарифных плана мобильного интернета в 237 странах. Украина в рейтинге стран с самым дешевым интернетом занимает 16-е место. Его стоимость составляет 0,27 доллара.
Пятерку стран с самой дешевой сетью составляют:
- Израиль (0,02 долл.),
- Италия (0,09 долл.),
- Фиджи (0,09 долл.),
- Сан-Марино (0,10 долл.),
- Камбоджа (0,12 долл.).
В то же время, в пятерку государств с самым дорогим интернетом в среднем за 1 ГБ входят:
- Зимбабве (43,75 долл.),
- Фолклендские острова (40,58 долл.),
- Святая Елена (40,13 долл.),
- Южный Судан (23,70 долл.),
- Токелау (17,24 долл.).
Напомним, что Украина выступает в роли основного заказчика для компании SpaceX, оплачивая услуги по терминалам Маска в большем объеме, чем вся Европа совокупно. При этом в Украине установлено около 140-150 тысяч терминалов Starlink, из которых 45 тысяч предложено партнерами, а остальные 100 тысяч были приобретены украинцами за свой счет и ими же оплачиваются.