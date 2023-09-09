Ученые создали радар с искусственным интеллектом: что он может распознавать

Радар с искусственным интеллектом, который может распознавать разные дроны. Фото: скриншот

Израильская компания Magos Systems разработала радарную систему с искусственным интеллектом. Она может распознавать любые дроны. Радар Magos AR-300 официально представят через неделю, на выставке в Далласе (США).

Об этом сообщает компания Magos Systems.

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В компании отмечают, что радар обеспечит круглосуточное противодействие угрозе дронов. Он будет выявлять и классифицировать, отслеживать и мгновенно извещать о вражеских БпЛА. Сама способность системы выявлять и отслеживать дроны в режиме реального времени обеспечит точную оценку угроз.

"Радар обнаружения дронов AR-300 легко интегрируется в любые важные системы видеонаблюдения и другие системы безопасности, обеспечивая полную картину периметра как на земле, так и в воздухе", — отмечают разработчики.

Специалисты также отмечают, что Magos AR-300 может работать при любых погодных условиях и освещении.

Напомним, Служба безопасности Украины представила проект нового беспилотного аппарата под названием "Морок", способного преодолевать расстояния до 800 км.

По словам представителей Центра спецопераций "А" СБУ, и в частности команды "Белый волк", эти беспилотники будут использоваться для усиления давления на противника на оккупированных территориях.

Как подчеркнул лидер группы "Белый волк" Олег Емец, благодаря этим дронам можно будет действовать еще более решительно и неожиданно для врага, при этом минимизируя риски для собственных военнослужащих, ежедневно вносящих свой вклад в безопасность страны.