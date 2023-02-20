Компания Meta вводит платную верификацию от Facebook и Instagram

Цена на верифицированный аккаунт будет отличаться в зависимости от устройства, которым пользуется человек

Соцсети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, вводят платную верификацию. Обойдется она от 12 до 15 американских долларов в месяц.

Об этом сообщил основатель Facebook Марк Цукерберг на своей странице в Facebook.

Платные услуги от Meta

По словам Цукерберга, уже на этой неделе в обеих соцсетях, принадлежащих Meta, будет запущен процесс платной верификации Meta Verified.

Кроме соответствующей синей галочки, пользователи с такой подпиской получат дополнительную защиту от владельцев аккаунтов и прямой доступ к службе поддержки.

Кто и за сколько получит новые синие галочки

Стоит платный аккаунт по-разному. Для тех, кто использует соцсети на вебсайте, это обойдется от 11,99 долларов США в месяц. Для пользователей, которые заходят на Facebook и Instagram с мобильных устройств – от 14,99 долларов.

Первыми такие нововведения увидят пользователи из Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, ранее новый владелец Twitter Илон Маск объявил о подобной услуге. В частности, он заявил, что теперь за синюю галочку в аккаунте придется платить 20 долларов в месяц.

В ответ на введение писатель Стивен Кинг заявил, что ему проще пойти, чем платить, и это дело принципа. Его поддержали многие другие звезды. Илон Маск предложил Кингу скидку в 12 долларов, но своего решения Кинг не изменил.

Впоследствии Маск отказался от этой идеи, потому что оказалось, что таким образом можно будет легко создать "верифицированные" страницы политиков и других известных людей.

Фото: Pixabay