Искусственный интеллект может самостоятельно писать музыку — как это работает

Как искусственный интеллект пишет музыку

Искусственный интеллект стал новым научным трендом в области информационных технологий. Исследователи постоянно испытывают умственные способности компьютера и каждый раз результаты ошеломляют. Так учёные научили искусственный интеллект самостоятельно генерировать музыку в любом жанре.

Об этом сообщает GitHub.

Как искусственный интеллект пишет музыку

Проект MusicLM был обучен на наборе данных из 280000 часов музыки. Это позволяет искусственному интеллекту написать свою музыку в любом жанре по текстовому описанию. То есть человек может написать "заказ", что должен играть и в каком жанре, а робот подберет через алгоритмы наиболее подходящий вариант и напишет свою музыку.

Например, человек может написать: "саундтрек для ужастиков", "берлинское техно 90-х с низким басом и сильным битом", "ритмическая музыка для танцев" и т.д. нейросеть способна "читать" настроение в тексте через описательные слова и создать соответствующую музыку, например, для спорта, медитации, пробуждения и т.д.

Кроме того, нейросеть "умеет" выполнять заказы на любой музыкальный инструмент. Работу можно указать, какой музыкальный инструмент должен использовать робот и даже какой уровень умения игры на нем нужно учесть искусственному интеллекту. К примеру, описанную в тексте музыку можно сыграть, как пианист-виртуоз, или начинающий скрипач.

Способен ли искусственный интеллект вытеснить реальных художников

Несмотря на такой широкий функционал и возможности, искусственный интеллект до сих пор не идеален. Google пока не хочет делать его общедоступным и выкладывать исходный код. Более того, некоторые образцы музыки обладают довольно искаженным качеством, а пение и тексты в песнях иногда имеют плохое звучание и качество.

Также разработчики заметили, что почти 1% музыки, написанной системой, была воспроизведена из песен, которые собственные и служили базой для обучения нейросети, что может затем привести к судебным искам по нарушению авторских прав. Так что пока искусственный интеллект не способен создавать оригинальные качественные песни и музыку.

Напомним, с помощью искусственного интеллекта люди могут быстрее находить решение по тому или иному вопросу. А также узнавать новое. Пластический хирург из Великобритании Джулиан Де Сильва благодаря компьютерным технологиям выяснил, какой мужчина самый красивый в мире.

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, разработанный лабораторией OpenAI, написал свою версию смерти человечества . Разработчики ChatGPT вполне логично заблокировали возможность вроде: "Как убить человечество", однако любознательный пользователь переформулировал вопросы.

Посредством искусственного интеллекта люди смогут быстрее понимать почерк врачей. Так, Google научил ИИ читать лекарственные рецепты и записки.