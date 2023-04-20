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Можно считать квадрокоптером: компания Renault представила летающий автомобиль

20 апреля 2023 21:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Компания Renault презентовала летающий автомобиль.
Летающий автомобиль AIR4 компании Renault. Фото: Autocar
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Французская автомобильная компания Renault показала новый автомобиль AIR4, способный летать. Компания решила презентовать летающую машину в честь 60 лет с момента появления культового автомобиля Renault 4L, который продавали в течение 30 лет в количестве около восьми миллионов штук.

Об этом сообщает портал Autocar.

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Известно, что этот проект реализовывался совместными усилиями с дизайнерской компанией The Arsenale из Майами.

Автомобильные инженеры утверждают, что у автомобиля, который умеет летать в воздухе, нет колес. Однако, вместо них на специальных штангах стоят винты с двумя лопастями. Судя по этому, можно сделать вывод, что этот автомобиль можно считать квадрокоптером.

Летающий автомобиль AIR4
Автомобиль-квадрокоптер AIR4 компании Renault. Фото: Autocar

Автомобиль имеет питание через литий-полимерные аккумуляторные блоки, емкость которых составляет 22 тысяч мА-час. Инженеры утверждают, что общая емкость источника питания составляет 90 тысяч мА-час.

Уникальный летающий автомобиль концерна Renault может горизонтально взлетать, достигая скорости до 26 м/с при угле наклона в 45 градусов. К тому же этот автомобиль может достигать максимального угла наклона, который  составляет 70 градусов.

Летающий автомобиль AIR4
Автомобиль-квадрокоптер AIR4 компании Renault. Фото: Autocar

Автомобиль может подниматься вверх за 14 м/с, но инженеры ограничили скорость до 4 м/с для безопасности. При этом, спускаться этот автомобиль может всего за 3 м/с. В теории этот автомобиль-квадрокоптер может достигать высоты 700 метров.

Также в концерне утверждают, что тяга каждого винта достигает 95 кг, а это 380 кг в целом.

Напомним, мы писали о том, что на продажу выставили уникальный суперкар 90-х годов.

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