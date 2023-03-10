Mitsubishi планирует оборудовать электродвигателями весь модельный ряд авто до 2035 года
Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors Corp планирует электрифицировать 100% своего автопарка к 2035 году. Компания хочет оставаться конкурентоспособной на ключевых рынках.
Об этом сообщает Reuters.
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Подробности
Mitsubishi, также младший партнер в альянсе с французскими Renault и Nissan, заявила, что выпустит 16 новых моделей в течение следующих пяти лет.
Японский автопроизводитель придерживался цели, чтобы к 2030 году половина продаж новых автомобилей была электрифицирована, а недавно пообещал увеличить этот показатель до 100%.
"Среди наших уже существующих моделей мы расширим географические регионы продаж нашего флагмана PHEV Outlander и увеличим продажи легкого коммерческого электромобиля Minicab-MiEV, который был перезапущен в прошлом году", — сказал генеральный директор Такао Като.
Среди 16 новых авто, которые Mitsubishi планирует выпустить, одна будет моделью альянса BEV Renault, а другая — Nissan.
Из остальных 14 моделей — семь будут работать исключительно с двигателем внутреннего сгорания, пять будут гибридами, а остальные две — BEV.
Компания также намерена представить электромобили в Европе.
Напомним, в Украине в феврале текущего года вырос спрос на электромобили. В последний зимний месяц продажи новых автомобилей на аккумуляторных батареях питания (BEV) увеличились в три раза.
Также мы писали, что с 2023 года в Украине подготовка в автошколе и сдача экзаменов происходит по новому алгоритму. Для получения водительского удостоверения необходимо выполнить пять шагов.
Добавим, ведущий японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. планирует представить ключевым поставщикам изменения в своей стратегии по электромобилям. Это связано с попыткой сократить разрыв в цене и производительности с лидерами отрасли Tesla и BYD.