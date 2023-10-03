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Минцифры запустило новую услугу в "Дії" для вкладчиков обанкротившихся банков

3 октября 2023 19:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Минцифры запустило новую услугу в "Дії" для вкладчиков обанкротившихся банков
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что "Дія" запускает новую услугу. Теперь вкладчики обанкротившихся банков могут вернуть средства в приложении.

Об этом Федоров сообщил в Telegram.

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Федоров сообщил, что Минцифры запускает услугу совместно с Фондом гарантирования вкладов. При этом он уточнил, что теперь для получения гарантированной компенсации со стороны обанкротившихся банков нет необходимости посещать их офисы и терять время. Достаточно подать заявку через "Дію" из любой точки страны и средства будут переведены на ваш счет в течение трёх дней.

Министр также указал, что на текущий момент услуга охватывает депозиторов 34 банков, находящихся в статусе банкротства. В общем, речь идет о компенсации по 1,4 млн счетам на сумму 3,2 млрд гривен.

"Наша цель — создание наиболее удобного для граждан цифрового государства, где каждый украинец мог бы получать услуги легко и без затруднений, избегая бюрократии и коррупции", — сказал Федоров.

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Сообщение Михаила Федорова. Фото: скриншот

Напомним, что в приложении "Дія" появился бета-тест новой услуги, а именно оплаты штрафа за административное правонарушение. Благодаря этому не нужно будет делать кучу бумаг, ходить в суд и банк.

 

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