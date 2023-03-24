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Минцифры будет контролировать качество интернета в стране и наказывать за низкую скорость

24 марта 2023 11:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Украине планируется установить минимальную скорость интернета
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Минимальная скорость интернета в Украине должна быть не менее 2 мб/сек. Операторов связи, которые будут нарушать эту норму, будут наказываться.

Об этом сообщил в эфире "Мы — Украина" руководитель по развитию политики в сфере телекоммуникаций Минцифры Тарас Стеценко.

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Минимальная скорость интернета

Министерство цифровой трансформации планирует поднять минимальную скорость интернета в Украине, прежде всего в сельской местности.

Этот показатель должен быть не менее 2 мегабит/секунду.

Стеценко заявил, что это нужно для того, чтобы все украинцы имели полноценный доступ к мессенджерам.

Изменения в законодательстве

Для этого, объяснил один из руководителей Минцифры, разрабатываются соответствующие изменения в законодательстве.

Кроме того, будет запущен опрос в государственном мобильном приложении "Дія".

Наказание для нарушителей

Для контроля за скоростью интернета, отметил Тарас Стеценко, сейчас нарабатывается специальная программа с привязкой к геолокации.

"Если скорость будет слишком низкой — операторов связи будут наказывать", — подчеркнул представитель Минцифры.

Напомним, ранее в Минцифре объяснили, как украинцам пользоваться быстрым интернетом на оккупированных территориях.

Фото: akket.com

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