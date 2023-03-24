Минцифры будет контролировать качество интернета в стране и наказывать за низкую скорость
Минимальная скорость интернета в Украине должна быть не менее 2 мб/сек. Операторов связи, которые будут нарушать эту норму, будут наказываться.
Об этом сообщил в эфире "Мы — Украина" руководитель по развитию политики в сфере телекоммуникаций Минцифры Тарас Стеценко.
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Минимальная скорость интернета
Министерство цифровой трансформации планирует поднять минимальную скорость интернета в Украине, прежде всего в сельской местности.
Этот показатель должен быть не менее 2 мегабит/секунду.
Стеценко заявил, что это нужно для того, чтобы все украинцы имели полноценный доступ к мессенджерам.
Изменения в законодательстве
Для этого, объяснил один из руководителей Минцифры, разрабатываются соответствующие изменения в законодательстве.
Кроме того, будет запущен опрос в государственном мобильном приложении "Дія".
Наказание для нарушителей
Для контроля за скоростью интернета, отметил Тарас Стеценко, сейчас нарабатывается специальная программа с привязкой к геолокации.
"Если скорость будет слишком низкой — операторов связи будут наказывать", — подчеркнул представитель Минцифры.
Напомним, ранее в Минцифре объяснили, как украинцам пользоваться быстрым интернетом на оккупированных территориях.
Фото: akket.com