Минцифра запускает бесплатный курс по криптограмотности и блокчейну: как воспользоваться
Министерство цифровой трансформации запустило бесплатный практический курс для украинцев. Он позволит овладеть блокчейном и криптограмотностью .
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
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Что известно о новом курсе
"Запустили практический курс по овладению блокчейном и криптограмотностью. Каждый может получить базовые навыки использования виртуальных активов на курсе по криптограмотности и блокчейну. Вы будете поработать с реальными кейсами от экспертов отрасли", — сообщили в Минцифре.
Кроме того, украинцы смогут бесплатно узнать:
- Историю денег, развитие технологии блокчейн и создание биткоина
- Майнинг и алгоритмы консенсусов
- NFT, DAO и DeFi
- Возможности и риски торговли на рынке цифровых активов
- Основы кибергигиены
Как воспользоваться курсом и кто его разрабатывал
Бесплатный курс доступен по ссылке или на сайте Дія.Цифрова освіта. Отмечается, что реализовать курс помогли: Filecoin Foundation for Decentralized Web, WhiteBIT, Atlantis World, Aragon, Zapper, Safe, Optimism и zkSync.
Напомним, американский инвестор Роберт Кийосаки высказался в поддержку Bitcoin (BTC), который в прошлом году существенно "просел", однако в 2023 году упорно растет в стоимости. Он уверен, что нужно вкладывать в первую криптовалюту.