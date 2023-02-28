Что известно о новом образовательном курсе

Министерство цифровой трансформации запустило бесплатный практический курс для украинцев. Он позволит овладеть блокчейном и криптограмотностью .

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Что известно о новом курсе

"Запустили практический курс по овладению блокчейном и криптограмотностью. Каждый может получить базовые навыки использования виртуальных активов на курсе по криптограмотности и блокчейну. Вы будете поработать с реальными кейсами от экспертов отрасли", — сообщили в Минцифре.

Кроме того, украинцы смогут бесплатно узнать:

Историю денег, развитие технологии блокчейн и создание биткоина

Майнинг и алгоритмы консенсусов

NFT, DAO и DeFi

Возможности и риски торговли на рынке цифровых активов

Основы кибергигиены

Как воспользоваться курсом и кто его разрабатывал

Бесплатный курс доступен по ссылке или на сайте Дія.Цифрова освіта. Отмечается, что реализовать курс помогли: Filecoin Foundation for Decentralized Web, WhiteBIT, Atlantis World, Aragon, Zapper, Safe, Optimism и zkSync.

Напомним, американский инвестор Роберт Кийосаки высказался в поддержку Bitcoin (BTC), который в прошлом году существенно "просел", однако в 2023 году упорно растет в стоимости. Он уверен, что нужно вкладывать в первую криптовалюту.