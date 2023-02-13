В Минцифре рассказали, будут ли украинцы получать повестки через Дію

В "Дії" обсуждают определенные функции, которые были бы полезны военным

Министерство цифровой трансформации не планирует вводить в "Дії" сервисы, чтобы отправлять повестки. Однако разработчики обсуждают некоторые функции, которые были бы полезны военным.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

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По словам Михаила Федорова, в настоящее время в Минцифре прорабатывается цифровое удостоверение ветерана и возможность получать сервисы для ветеранов. Кроме того, в настоящее время в ведомстве занимаются цифровизацией военно-врачебные комиссии.

"Мы помогаем цифровизировать это направление, внедрить медицинские электронные системы в госпиталях. Сейчас активно координируем усилия всех министерств, чтобы добиться быстрого результата в ближайшие полгода в этом направлении", — рассказал министр.

Однако многих украинцев интересует вопрос, будут ли посылать через "Дію" повестки. По словам Михаила Федорова, в настоящее время Минцифра не планирует вводить новые сервисы в "Дії", чтобы отправлять повестки. Над цифровым военным билетом для украинцев призывного возраста министерство тоже не работает.

"Есть еще много проблем, которые нужно решить, и я считаю, что этими проблемами нужно заниматься. Поэтому повесток в "Дії" не будет, а над другими сервисами (для военных. — Ред.) бывают разные обсуждения, но ничего нет в работе", — сказал он.

По его словам, в настоящее время Минцифра и Минобороны прорабатывают цифровое удостоверение ветерана и возможность получать онлайн-сервисы для ветеранов.

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