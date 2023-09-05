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Microsoft удалит из Windows легендарный инструмент, работавший 30 лет

5 сентября 2023 12:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Microsoft удалит из Windows легендарный инструмент, работавший 30 лет
Девушка работает на компьютере. Фото: centrumxp.pl
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Компания Microsoft удалит из Windows с одним из будущих обновлений текстовый редактор WordPad. Этот редактор был включен в состав Windows в течение 30 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Microsoft.

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Удаление из Windows текстового редактора WordPad

В ведомстве заявили, что с одним из будущих обновлений Windows компания удалит текстовый редактор WordPad. WordPad впервые был включен в состав Windows 95, а это почти 30 лет назад.

"WordPad больше не обновляется и будет удален в следующем выпуске Windows. Мы рекомендуем Microsoft Word для форматированных текстовых документов, таких как .doc и .rtf, и Блокнот Windows для простых текстовых документов, таких как .txt", — говорится в сообщении.

WordPad присутствовал в каждой версии Windows, начиная с 95, предоставляя пользователям основные возможности редактирования текста, поддерживая RTF, DOC, ODT и другие популярные форматы. Но программа уже давно не обновлялась, так что такой конец был ожидаемым.

Напомним, недавно программистка из корпорации Microsoft Джен Джентльман рассказала о несложном, но крайне полезном трюке для каждого пользователя Windows. Только одна клавиша поможет упростить работу на компьютере.

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