Microsoft удалит из Windows легендарный инструмент, работавший 30 лет

Девушка работает на компьютере. Фото: centrumxp.pl

Компания Microsoft удалит из Windows с одним из будущих обновлений текстовый редактор WordPad. Этот редактор был включен в состав Windows в течение 30 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Microsoft.

Читайте также:

Удаление из Windows текстового редактора WordPad

В ведомстве заявили, что с одним из будущих обновлений Windows компания удалит текстовый редактор WordPad. WordPad впервые был включен в состав Windows 95, а это почти 30 лет назад.

"WordPad больше не обновляется и будет удален в следующем выпуске Windows. Мы рекомендуем Microsoft Word для форматированных текстовых документов, таких как .doc и .rtf, и Блокнот Windows для простых текстовых документов, таких как .txt", — говорится в сообщении.

WordPad присутствовал в каждой версии Windows, начиная с 95, предоставляя пользователям основные возможности редактирования текста, поддерживая RTF, DOC, ODT и другие популярные форматы. Но программа уже давно не обновлялась, так что такой конец был ожидаемым.

Напомним, недавно программистка из корпорации Microsoft Джен Джентльман рассказала о несложном, но крайне полезном трюке для каждого пользователя Windows. Только одна клавиша поможет упростить работу на компьютере.