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Microsoft вернула две классические функции в Windows 11

21 апреля 2023 14:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Microsoft вернула две классические функции в Windows 11
Женщина работает за ноутбуком. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Панель задач в Windows 11 потерпела серьезные изменения. Microsoft перестроила ее с нуля. Поэтому в новой операционной системе отсутствовали некоторые классические функции, которые компания решила вернуть по просьбам пользователей.

Об этом сообщает Windows Latest.

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Оба грядущих нововведения относятся к группировке приложений на панели задач. Они появились в свежей Dev-версии Windows 11 под номером 25346.

Первая функция позволит пользователям включить отображение названий программ, а не только их значков. Это поможет людям лучше ориентироваться в списке свернутых окон, а также избегать путаницы с мелкими иконками.

Также Microsoft добавила возможность не скрывать эти названия даже тогда, когда слишком много значков на панели задач. Ранее эта функция была доступна в меню "Группировать кнопки на панели задач".

В настоящее время функции находятся в статусе "беты". Они появятся в релизном сборнике ближе к лету.

Windows 11
Новые функции в Windows 11. Фото: Windows Latest

Напомним, Microsoft выпустила свежий тестовый сборник Windows 11, в котором изменила комбинацию клавиш Windows, которая была стандартной в течение 30 лет. Теперь нажатие клавиши Print Screen открывает программу "Ножницы", вместо того чтобы автоматически скриншотить весь экран.

Также мы писали, что в Windows 11 выйдет обновление, позволяющее пользователям двигать панель задач. Раньше она была неподвижна и размещалась внизу экрана.

Добавим, технология, лежащая в основе наиболее обсуждаемой в мире системы искусственного интеллекта (ШИ), ChatGPT, добавляется в наиболее распространенное рабочее программное обеспечение Microsoft 365. Система Copilot будет встроена в Word, Excel, PowerPoint и Outlook.

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