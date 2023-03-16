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Microsoft добавят в свои программы искусственный интеллект: как это будет работать

16 марта 2023 21:14
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Теперь технология Copilot будет в продуктах Word
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Корпорация Microsoft анонсировала появление искусственного интеллекта в своих продуктах. Технология будет называться Copilot и будет встроена в Office.

Об этом информирует BBC.

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Подробности

Вскоре Copilot появится в Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Teams. Его можно использовать для создания текста, анализа числовых данных, создания новых дизайнов, обобщения электронной почты, обсуждений в чате и многое другое.

Copilot, как и известный ChatGPT, будет выполнять разные запросы в считанные секунды — тогда как человеку для этого обычно требуется полчаса или больше.

Во время презентации Microsoft показали, как новая технология смогла легко написать письмо в Outlook, чтобы пригласить друзей на выпускной вечер в средней школе. Затем в PowerPoint Copilot создала презентацию старшеклассника, взяв фотографии из его аккаунта OneDrive.

Напомним, ранее мы писали, что в автомобилях General Motors появится ChatGPT. В частности, искусственный интеллект сможет подсказать водителю, что делать в сложной ситуации, в частности, ДТП. Например, если была пробита шина, система покажет обучающий ролик о том, как заменить колесо самостоятельно.

Также система сможет проложить путь в ремонтную мастерскую и так далее.

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