Мексиканская "гигафабрика" Tesla обойдется втрое дороже, чем планировалось

Завод Tesla в Грюнхайде. Фото: REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Автопроизводитель Tesla вместе с поставщиками в течение двух лет вложат втрое больше денег на строительство завода в Мексике. Речь идет о 15 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters.

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Строительство завода Tesla

В марте 2023 года гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что его компания откроет "гигафабрику" на севере штата Нуэво-Леон. Тогда официальные лица Мексики рассказали, что завод предусматривает инвестиции в 5 млрд дол.

Теперь Губернатор штата Самуэль Гарсия заявил, что в строительство завода будет вложено втрое больше денег.

"Только компания Tesla и ее поставщики за два года сгенерируют инвестиции в размере 15 миллиардов долларов", — сказал он.

Гарсия подчеркнул, что эта "огромная сумма" потребует от государства больше средств на строительство дорог и другие общественные работы.

Пресс-служба Tesla и чиновники штата Нуэво-Леон не ответили по просьбе прокомментировать комментарии губернатора.

Reuters пишет, что автопроизводитель хочет начать производство в Мексике в 2025 году, но компания еще не объявила о дате начала строительства своего завода.

Напомним, китайское подразделение компании Tesla представило новый аксессуар, который, правда, доступен только для китайских пользователей. В сети ресторанов мирового гиганта фастфуда McDonald's China будут продаваться ложки McFlurry в фирменном стиле автомобиля Tesla Cybertruck.

Также мы писали, что в американского автопроизводителя Tesla произошла масштабная утечка информации: была похищена личная информация более 75 тысяч человек. Это и клиенты и сотрудники компании. А обвиняют в этом двух бывших сотрудников.