Маск будет вставлять пациенту чип в прямом эфире

Инженер, предприниматель и изобретатель Илон Маск. Фото: google.com

Инженер, предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что его стартап Neuralink, специализирующийся на разработке мозговых чипов, планирует начать свои первые испытания на людях уже в этом году. Кроме того, он также рассказал, что процедура будет проходить в прямом эфире.

Об этом сообщает Reuters.

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Чипизация в прямом эфире

Отмечается, что во время своего выступления на мероприятии VivaTech в Париже Илон Маск объявил, что Neuralink намерена вставить первый имплант чипа пациенту во время веб-трансляции.

Относительно первых испытаний пока неизвестно, скольким пациентам Neuralink планирует имплантировать чипы в головной мозг. Также неизвестно, сколько времени будут продолжаться операции для каждого пациента.

В издании добавили, что недавно Neuralink получила разрешение FDA на первое клиническое испытание на людях, что является важной вехой для стартапа. Однако компания также столкнулась с расследованиями по экспериментам над животными в США. FDA подтвердило, что предоставило Neuralink разрешение на использование мозгового имплантата и хирургического робота для испытаний, но не предоставило дальнейшую подробную информацию.

Напомним, что компания Neuralink, как положено Илону Маску, получила разрешение на испытание своего мозгового чипа на людях. Произойдет это уже в этом году. На конференции VivaTech владелец компании Илон Маск рассказал, каким будет первый пациент.

Также мы писали, что специалисты оценили стартап Илона Маска по производству мозговых чипов. Отмечается, что стоимость такого "удовольствия" составляет пять миллиардов долларов США.