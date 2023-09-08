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Маск отреагировал на заявление об отключении Starlink возле Крыма

8 сентября 2023 10:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Маск отреагировал на заявление об отключении Starlink возле Крыма
Бизнесмен Илон Маск. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Стало известно, что в прошлом году популярный бизнесмен и миллиардер Илон Маск тайно приказал выключить спутниковую сеть Starlink вблизи крымского полуострова. Это нужно было для того, чтобы помешать украинским атакам на российский флот.

Об этом говорится в материале издания CNN.

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Илон Маск выключил Starlink вблизи Крыма

Сообщается, что журналист по имени Уолтер Айзексон написал биографию Илона Маска. В нем, в частности, было описано отношение предпринимателя к российско-украинской войне.

В книге говорится, что после передачи спутниковой сети Starlink Украине, Маск успел пожалеть о своем решении, когда ВСУ начали наступление. Он тайно приказал своим инженерам выключить систему вблизи Крыма. Ведь опасался, что российские оккупанты якобы применят ядерное оружие.

"Ее сделали для того, чтобы люди могли смотреть Netflix и отдыхать, подключаться к интернету в школе и делать хорошие мирные вещи, а не наносить удары беспилотниками", — сказал Маск.

Илон Маск ответил

В то же время Илон Маск заявил, что якобы не ограничивал работу Starlink у берегов Крыма в 2022 году.

По словам бизнесмена, он получил от Украины экстренный запрос активировать связь по всему пути следования в Севастополь, но отказал в просьбе.

"Если бы я согласился по их просьбе, то SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта", — сказал бизнесмен.

Маск выключил Starlink вблизи Крыма
Реакция Маска. Фото: скриншот

Напомним, всемирно известная соцсеть X (прежнее название — Twitter), принадлежащая Илону Маску, помогла российской пропаганде об Украине охватить больше людей, чем это было до начала полномасштабной войны. Такие результаты показало исследование некоммерческой аналитической группы Reset, опубликованной Европейской комиссией.

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