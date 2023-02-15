Маск заявил, что новым гендиректором Twitter будет собака

Маск "назначил" новым руководителем Twitter своего пса
Владелец соцсети Twitter Илон Маск в шутку назначил генеральным директором компании свою собаку. Маск иронически заявил, что этот руководитель будет лучше его самого.
Об этом Илон Маск написал на своей странице в соцсети Twitter.
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Неожиданный "руководитель" Twitter
Владелец соцсети Twitter Илон Маск пошутил по поводу того, кто заменит его в должности генерального директора компании.
Он обнародовал фотографию своей собаки в свитере с надписью CEO и в кресле руководителя.
"Новый гендиректор Twitter удивителен", — написал Маск.
Прекрасный работник
В комментариях Илон Маск пошутил о том, что этот гендиректор "лучше того другого", намекая на самого себя.
Отвечая на комментарии по поводу того, что только такой претендент мог занять этот безумный пост, Маск написал: "Он идеально подходит для такой работы".
Напомним, в декабре Илон Маск заявил, что готов уйти с должности генерального директора Twitter, если найдет кого-то "достаточно глупого", чтобы заменить его. Именно такому человеку он готов передать управление сетью.
Такое заявление новый владелец соцсети сделал после того, как в обнародованном им голосовании большинство поддержало вариант "Маск должен покинуть руководящий пост в Twitter".
Фото: Twitter Маска