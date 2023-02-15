Маск заявил, что новым гендиректором Twitter будет собака

Илон Маск заявил, что собака будет управлять Twitter лучше него

Владелец соцсети Twitter Илон Маск в шутку назначил генеральным директором компании свою собаку. Маск иронически заявил, что этот руководитель будет лучше его самого.

Об этом Илон Маск написал на своей странице в соцсети Twitter.

Неожиданный "руководитель" Twitter

Владелец соцсети Twitter Илон Маск пошутил по поводу того, кто заменит его в должности генерального директора компании.

Он обнародовал фотографию своей собаки в свитере с надписью CEO и в кресле руководителя.

"Новый гендиректор Twitter удивителен", — написал Маск.

Прекрасный работник

В комментариях Илон Маск пошутил о том, что этот гендиректор "лучше того другого", намекая на самого себя.

Отвечая на комментарии по поводу того, что только такой претендент мог занять этот безумный пост, Маск написал: "Он идеально подходит для такой работы".

Напомним, в декабре Илон Маск заявил, что готов уйти с должности генерального директора Twitter, если найдет кого-то "достаточно глупого", чтобы заменить его. Именно такому человеку он готов передать управление сетью.

Такое заявление новый владелец соцсети сделал после того, как в обнародованном им голосовании большинство поддержало вариант "Маск должен покинуть руководящий пост в Twitter".

Фото: Twitter Маска