Маск назвал искусственный интеллект угрозой для человечества

Миллиардер Илон Маск. Фото: Theo Wargo/WireImage

Владелец SpaceX и Tesla Илон Маск не раз высказывал свою обеспокоенность по поводу искусственного интеллекта (ИИ) и его возможного влияния на будущее человечества. Недавно он снова поднял этот вопрос, назвав ИИ "риском" для человечества.

Об этом сообщает Sky News.

Читайте также:

Маск про искусственный интеллект

В сообщении говорится, что вероятно, миллиардер придерживается такого мнения из-за того, что США и Китай поддержали инициативу Великобритании, призвав к совместной работе для обеспечения безопасного использования ИИ технологий. При этом 28 стран выразили свою поддержку этой инициативе.

Маск был одним из многих выдающихся гостей мероприятия, в котором также участвовали такие люди как Сэм Альтман из OpenAI, Демис Хассабис из Google DeepMind и вице-президент США Камала Харрис.

Также сообщается, что после обсуждения вопросов ИИ Маск и Риши Сунак обсудили потенциальные опасности и вызовы в области технологий в интерактивной онлайн-сессии на платформе, ранее известной как Twitter. Они коснулись таких тем как биологическое оружие и потеря контроля над новыми технологиями.

Жесткая позиция миллиардера

Хотя Маск активно выступал в пользу регулирования ИИ, его позиция стала менее жесткой после недавних мер безопасности, предложенных президентом США Джо Байденом. Маск выразил мнение, что было бы лучше, если бы "независимый арбитр" регулировал этот сектор.

На фоне его заявлений, некоторые эксперты утверждают, что дискуссии сосредоточены на потенциальных угрозах, в то время как настоящие проблемы, такие как сохранение рабочих мест и борьба с дезинформацией, остаются в тени.

Напомним, что президент США Джо Байден издал первый в истории страны указ об искусственном интеллекте. Он состоит в проведении новых оценок безопасности, в частности, исследования влияния на рынок труда.