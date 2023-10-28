Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Техно arrow Маск хочет превратить Twitter в сайт знакомств и цифровой банк arrow

Маск хочет превратить Twitter в сайт знакомств и цифровой банк

28 октября 2023 10:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Маск хочет превратить Twitter в сайт знакомств и цифровой банк
Бизнесмен Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бизнесмен Илон Маск планирует преобразовать социальную сеть X (Twitter). Он хочет трансформировать ее в сервис знакомств и цифровой банк.

Об этом сообщает Business Insider.

Читайте также:

Трансформирование соцсети

По информации СМИ, Маск хочет внедрить больше платных функций в социальную сеть. Это позволит расширить количество тарифов для подписок.

В четверг, 26 октября, в формате видеоконференции состоялось собрание с участием бизнесмена и генерального директора компании Линды Яккарино. Маск заявил, что соцсеть в 2024 году станет полноценным сайтом знакомств, а также цифровым банком.

Бизнесмен не сообщил подробности своего плана по трансформации, однако прокомментировал интеграцию сервиса знакомств. Он отметил, что его наличие будет зависеть от спроса пользователей программы.

По данным Business Insider, Маск также работает над созданием новостной службы под названием XWire.

Напомним, социальная сеть Х, ранее известная как Twitter, начала брать плату с новых пользователей в Новой Зеландии и Филиппинах за использование основных функций платформы. Предполагается, что со временем будет расширена годовая плата всем новым пользователям по всему миру.

Также мы писали, что Евросоюз угрожает санкциями Илону Маску. Все из-за того, что в социальной сети Twitter, которая ему принадлежит, распространяют дезинформацию о террористических атаках ХАМАС на Израиль.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме