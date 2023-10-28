Маск хочет превратить Twitter в сайт знакомств и цифровой банк

Бизнесмен Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Бизнесмен Илон Маск планирует преобразовать социальную сеть X (Twitter). Он хочет трансформировать ее в сервис знакомств и цифровой банк.

Об этом сообщает Business Insider.

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Трансформирование соцсети

По информации СМИ, Маск хочет внедрить больше платных функций в социальную сеть. Это позволит расширить количество тарифов для подписок.

В четверг, 26 октября, в формате видеоконференции состоялось собрание с участием бизнесмена и генерального директора компании Линды Яккарино. Маск заявил, что соцсеть в 2024 году станет полноценным сайтом знакомств, а также цифровым банком.

Бизнесмен не сообщил подробности своего плана по трансформации, однако прокомментировал интеграцию сервиса знакомств. Он отметил, что его наличие будет зависеть от спроса пользователей программы.

По данным Business Insider, Маск также работает над созданием новостной службы под названием XWire.

Напомним, социальная сеть Х, ранее известная как Twitter, начала брать плату с новых пользователей в Новой Зеландии и Филиппинах за использование основных функций платформы. Предполагается, что со временем будет расширена годовая плата всем новым пользователям по всему миру.

Также мы писали, что Евросоюз угрожает санкциями Илону Маску. Все из-за того, что в социальной сети Twitter, которая ему принадлежит, распространяют дезинформацию о террористических атаках ХАМАС на Израиль.