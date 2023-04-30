Маск позволит брать деньги с пользователей Twitter за прочтенные статьи

Владелец Twitter Илон Маск. Фото: Reuters/Dado Ruvic/File Photo

В мае соцсети Илона Маска Twitter введет новые правила монетизации контента. Медиа-издатели смогут брать с пользователей средства за прочтение отдельных статьи.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Деньги за прочитанную статью

Владелец Twitter Илон Маск заявил, что планирует разрешить в этой соцсети медиаиздателям брать деньги с пользователей за отдельные прочитанные статьи.

"Это позволит пользователям, не оформившим месячную подписку, заплатить более высокую цену по отдельной статье, если они хотят прочитать тот или иной материал. Это должно быть беспроигрышным вариантом как для медиаорганизаций, так и для общественности", — уверен Маск.

Эта норма появится в Twitter ориентировочно уже в мае.

Монетизация в Twitter на данный момент

Сейчас соцсеть Twitter также позволяет монетизировать свой контент.

Но это возможно только при проживании в той стране, где доступны монетизация соцсети и соблюдение других правил.

Напомним, что после прихода Маска Twitter начал маркировать контент о войне в Украине как дезинформацию.