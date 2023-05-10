Маск анонсировал нововведения в Twitter
Илон Маск анонсировал новые возможности соцсети Twitter. В ней скоро можно будет совершать звонки, в частности, и с использованием видео, как в Facebook или Instagram.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Новинки в Twitter
Владелец соцсети Twitter Илон Маск рассказал о новых функциях, которые скоро появятся на этой платформе.
Речь идет, в частности, о возможности звонить пользователям Twitter.
"Вскоре появится голосовой и видеочат с кем-либо на этой платформе, чтобы вы могли общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона", — подчеркнул Маск.
Кроме того, пользователи Twitter получат возможность отправлять прямые зашифрованные сообщения.
Уравнение на Meta
Такой шаг, отметили в Reuters, позволит Twitter конкурировать с компанией Meta.
У сервисов этой компании, а это Facebook и Instagram, такие опции уже давно функционируют.
Напомним, в апреле в соцсети Илона Маска случилось другое новшество. Twitter снял ограничения с аккаунтов российских госведомств и пропагандистов.
А раньше в Twitter перестали ограничивать государственные российские и китайские СМИ. Таким образом, соцсеть отказалась от ранее заявленной политики в отношении медиа, контролируемых властями.