Маск анонсировал нововведения в Twitter

Владелец Twitter Илон Маск. Фото: Reuters/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Илон Маск анонсировал новые возможности соцсети Twitter. В ней скоро можно будет совершать звонки, в частности, и с использованием видео, как в Facebook или Instagram.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Владелец соцсети Twitter Илон Маск рассказал о новых функциях, которые скоро появятся на этой платформе.

Речь идет, в частности, о возможности звонить пользователям Twitter.

"Вскоре появится голосовой и видеочат с кем-либо на этой платформе, чтобы вы могли общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона", — подчеркнул Маск.

Кроме того, пользователи Twitter получат возможность отправлять прямые зашифрованные сообщения.

Уравнение на Meta

Такой шаг, отметили в Reuters, позволит Twitter конкурировать с компанией Meta.

У сервисов этой компании, а это Facebook и Instagram, такие опции уже давно функционируют.

Напомним, в апреле в соцсети Илона Маска случилось другое новшество. Twitter снял ограничения с аккаунтов российских госведомств и пропагандистов.

А раньше в Twitter перестали ограничивать государственные российские и китайские СМИ. Таким образом, соцсеть отказалась от ранее заявленной политики в отношении медиа, контролируемых властями.