Как Запорожец превратили в уникальный украинский спорткар: фотофакт

Украинское авто "Мурена" на базе Запорожца. Архивное изображение из журнала "Моделист конструктор"

Еще во времена СССР украинские энтузиасты демонстрировали свою креативность и мастерство в создании автомобилей. Имея минимум технологий и деталей, они строили поистине удивительную, на то время, технику.

Одним из таких творений является суперкар "Мурена", сделанный на базе Запорожца. Он очень напоминает Lamborghini Countach, который производился с 1974 года. О характеристиках удивительной машины родом из Украины написал "Авто Центр".

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Автор суперкара "Мурена"

Идея сконструировать подобный автомобиль появилась у конструктора Николая Дорошенко из города Сумы. За базу он взял Запорожец, а иностранные модели авто стали вдохновением. В частности, это касается дизайна.

"Мурена", существовавшая только в одном экземпляре, стала своего рода звездой среди создателей самодельных авто. Она принимала участие в различных взлетах и автофестивалях, завоевала немало наград.

А в марте 1987 года машина даже попала на обложку журнала "Моделист-Конструктор", что в то время было достаточно престижно.

Обложка журнала с фотоснимком уникального украинского суперкара

Какие характеристики имел автомобиль "Мурена"

Заднемоторное купе отличается от привычных запорожцев клиновидным силуэтом. Конструктор установил модные к тому времени выдвижные фары.

Кузов "Мурены" выполнен из стеклопластика. Интересно, что дверей у машины нет — их заменяет откидной колпак, который включает крышу и лобовое стекло.

Автомобиль "Мурена". Архивное изображение из журнала "Моделист конструктор"

У ЗАЗ-968 самодельное авто позаимствовало 1,2-литровый 40-сильный двигатель и 4-ступенчатую механическую КПП.

Украинский суперкар мог набирать максимальную скорость 100 км/ч.

За двигателем установили небольшой багажник, рассчитанный на 40 кг поклажи. Передний мост позаимствовали у мотоколяски СЗД.

Украинский спорткар "Мурена". Архивное изображение из журнала "Моделист конструктор"

И хотя характеристики "Мурены" неудивительны, однако ее дизайн вызывает много восхищения. К тому времени она была действительно уникальна и ярка и точно привлекала своим внешним видом многих автолюбителей.

Уникальное украинское авто, существовавшее в одном экземпляре. Архивное изображение из журнала "Моделист конструктор"

"Мурена" и ее сходство с иностранными суперкарами

Самодельное авто "Мурена" по своему дизайну повторяло иностранные спортивные автомобили 70-х годов. В частности, наибольшее сходство украинская машина имеет с итальянской Lamborghini Countach, которая выпускалась с 1974 года.

Как выглядит Lamborghini Countach в 1974 году. Фото: google.com

Некоторые автолюбители сравнивают внешность "Мурены" с Ferrari Dino 308 GT4.

Как выглядит Ferrari Dino 308 GT4. Фото: Ferrari History

Также многие говорят о сходстве с британским Lotus Elite и Eclat.

Как выглядит Lotus Elite. Фото: Autoweek

Кстати, название "Мурена" было заимствовано у французского спорткупе Matra Murena, который выпускался в 1980-1983 годах.

Как выглядит Matra Murena. Фото: Picasa

Поэтому эта история еще раз подтверждает, что в Украине было и есть множество талантливых людей, которые способны собственноручно создать что-то интересное и уникальное.

К сожалению, в 90-х автомобиль "Мурена" исчез и сейчас о нем ничего не известно.

Раньше мы рассказывали, сколько в СССР стоили автомобили и почему не все могли приобрести их.

Напомним, мы писали, что на продажу выставили уникальный суперкар Lotec C1000 1990-х годов, который является одним из самых крутых автомобилей тех времен.