Как Запорожец превратили в уникальный украинский спорткар: фотофакт

Почти Lamborghini: как выглядит уникальный украинский суперкар на базе "Запорожца"
Еще во времена СССР украинские энтузиасты демонстрировали свою креативность и мастерство в создании автомобилей. Имея минимум технологий и деталей, они строили поистине удивительную, на то время, технику.
Одним из таких творений является суперкар "Мурена", сделанный на базе Запорожца. Он очень напоминает Lamborghini Countach, который производился с 1974 года. О характеристиках удивительной машины родом из Украины написал "Авто Центр".
Автор суперкара "Мурена"
Идея сконструировать подобный автомобиль появилась у конструктора Николая Дорошенко из города Сумы. За базу он взял Запорожец, а иностранные модели авто стали вдохновением. В частности, это касается дизайна.
"Мурена", существовавшая только в одном экземпляре, стала своего рода звездой среди создателей самодельных авто. Она принимала участие в различных взлетах и автофестивалях, завоевала немало наград.
А в марте 1987 года машина даже попала на обложку журнала "Моделист-Конструктор", что в то время было достаточно престижно.
Какие характеристики имел автомобиль "Мурена"
Заднемоторное купе отличается от привычных запорожцев клиновидным силуэтом. Конструктор установил модные к тому времени выдвижные фары.
Кузов "Мурены" выполнен из стеклопластика. Интересно, что дверей у машины нет — их заменяет откидной колпак, который включает крышу и лобовое стекло.
У ЗАЗ-968 самодельное авто позаимствовало 1,2-литровый 40-сильный двигатель и 4-ступенчатую механическую КПП.
Украинский суперкар мог набирать максимальную скорость 100 км/ч.
За двигателем установили небольшой багажник, рассчитанный на 40 кг поклажи. Передний мост позаимствовали у мотоколяски СЗД.
И хотя характеристики "Мурены" неудивительны, однако ее дизайн вызывает много восхищения. К тому времени она была действительно уникальна и ярка и точно привлекала своим внешним видом многих автолюбителей.
"Мурена" и ее сходство с иностранными суперкарами
Самодельное авто "Мурена" по своему дизайну повторяло иностранные спортивные автомобили 70-х годов. В частности, наибольшее сходство украинская машина имеет с итальянской Lamborghini Countach, которая выпускалась с 1974 года.
Некоторые автолюбители сравнивают внешность "Мурены" с Ferrari Dino 308 GT4.
Также многие говорят о сходстве с британским Lotus Elite и Eclat.
Кстати, название "Мурена" было заимствовано у французского спорткупе Matra Murena, который выпускался в 1980-1983 годах.
Поэтому эта история еще раз подтверждает, что в Украине было и есть множество талантливых людей, которые способны собственноручно создать что-то интересное и уникальное.
К сожалению, в 90-х автомобиль "Мурена" исчез и сейчас о нем ничего не известно.
Раньше мы рассказывали, сколько в СССР стоили автомобили и почему не все могли приобрести их.
Напомним, мы писали, что на продажу выставили уникальный суперкар Lotec C1000 1990-х годов, который является одним из самых крутых автомобилей тех времен.