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Люди готовы покупать электровелосипеды Tesla при одном условии

15 июля 2023 16:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Люди готовы покупать электровелосипеды Tesla при одном условии
Вероятная модель электровелосипеда. Фото: building-tech
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Недавний опрос выявил интерес общественности к тому, чтобы известный производитель электромобилей Tesla расширил свой ассортимент и начал производство электровелосипедов. Люди даже готовы переплачивать за продукцию под этим брендом.

Об этом сообщает Electrek.

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Электровелосипеды Tesla

Покупатели и акционеры Tesla регулярно высказывают мнение, что компания должна заняться выпуском и других видов электрического транспорта, включая велосипеды и мотоциклы. Тем не менее глава компании Илон Маск отказывается от идеи о производстве мотоциклов, считая их слишком рискованными.

Тема электровелосипедов же до сих пор остается открытой. Маск ранее упоминал, что Tesla вполне может в будущем заняться и их производством. Исследование, проведенное eBikes.org, подтверждает, что потребители до сих пор ожидают от компании Маска внедрения этого вида транспорта.

Согласно данным опроса, Tesla — наиболее предпочтительный бренд среди мужчин для создания электровелосипедов. В то время как женщины больше отдают предпочтение бренду Tiffany&Co.

Также исследование показало, что люди готовы платить премиум за велосипед от Tesla в сравнении с другими брендами. В среднем они готовы выложить более 2200 долларов.

Напомним, что генеральный директор SpaceX, Twitter и Tesla Илон Маск запустил свой долгожданный стартап искусственного интеллекта xAI. Он представил команду, состоящую из инженеров из самых крупных американских технологических фирм, которым он надеется бросить вызов в своей попытке создать альтернативу ChatGPT.

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