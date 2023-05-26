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Врачи поставили мужчину на ноги благодаря имплантатам, активируемым силой мысли

26 мая 2023 05:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Врачи поставили мужчину на ноги благодаря имплантатам, активируемым силой мысли
Мужчина поднялся с коляски с помощью имплантатов, активируемых силой мысли. Фото: Жиль Вебер/CHUV
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Благодаря совместным усилиям швейцарских исследователей и их европейских и американских коллег, человек, находившийся в состоянии паралича, снова смог самостоятельно ходить и даже передвигаться по лестнице. Это произошло благодаря имплантированным в спинной и головной мозг устройствам, которые восстановили нарушенную связь, вызванную травмой.

Об этом сообщает Nature.

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Мужчина смог снова ходить

Ранее ученые применяли технологию, основанную на использовании имплантата, стимулирующего спинной мозг для активирования необходимых мышц во время конкретных движений. Однако пациент должен был самостоятельно активировать нужный режим на стимуляторе, например "ходьбу" или "плавание".

Эта технология усовершенствована таким образом, чтобы активация стимулятора и выбор нужного режима происходили с помощью мысли пациента. Для этого на поверхности мозга добровольца были размещены два имплантата с 64 электродами каждый, регистрировавших сигналы от мозга, связанные с желанием человека выполнить определенные движения, такие как вставать, прогуляться, подняться по лестнице и т.д. Эти данные передавались на процессор, расположенный в рюкзаке на спине пациента, где они декодировались и передавались электростимулятору в спинном мозге. Стимулятор обеспечивал перемещение по желанию пользователя.

Так, участник нового исследования сообщил, что, естественно, контролирует свои движения. Он смог прогуляться с костылями не только по прямой ровной дороге, но и по наклонным пандусам, дорогам с препятствиями, на неровных поверхностях и даже смог подняться по лестнице. В течение семи месяцев использования технологии пациент смог самостоятельно и без проблем калибровать устройство по необходимости и использовать его для реабилитации или вспомогательного средства в повседневной активности дома.

Напомним, что украинские медики сообщили, что им удалось поставить на ноги пациента, который 16 лет не мог ходить. Врачам не удавалось поставить точный диагноз.

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