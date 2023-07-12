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Стоит как смартфон: Xiaomi выпустила гигантский телевизор

12 июля 2023 23:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Стоит как смартфон: Xiaomi выпустила гигантский телевизор
75-дюймовый телевизор Xiaomi EA75. Фото: Xiaomi
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Китайская компания Xiaomi представила новый телевизор EA75 (L75MA-EA), который имеет экран 75 дюймов с разрешением 4К и может воспроизводить 1,07 млрд цветных оттенков. Кроме того, эта модель, несмотря на свой размер и большую функциональность, имеет привлекательную цену.

Об этом сообщает ITHome.

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Телевизор имеет металлический корпус и тонкие рамки с очень комфортными углами обзора — 178 градусов по горизонтали и вертикали.

Устройство оснащено четырехъядерным процессором и имеет 1,5 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной. В нем также имеется двухдиапазонный Wi-Fi адаптер для получения стабильного сигнала, два порта USB-A и несколько HDMI-выходов. Кроме того, модель Xiaomi оборудована двумя 10-ваттными динамиками и поддерживает голосовой помощник.

75-дюймовый телевизор Xiaomi EA75. Фото: Xiaomi

Xiaomi EA75 выделяется своей привлекательной ценой, ведь в Китае его можно приобрести за 2899 юаней, а это примерно 14 тыс. гривен. В противоположность стоит отметить, что другие подобные телевизоры имеют гораздо более высокую цену.

Пока неизвестно, выпустит ли Xiaomi новый телевизор за пределы отечественного рынка, однако есть вероятность, что позже он появится и на AliExpress.

Напомним, что китайский бренд Xiaomi представил новый смарттелевизор TV EA32. Эта модель получила не флагманские опции, но главным конкурентным преимуществом продукта является цена.

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