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Корпорация игр Electronic Arts вышла с рынка рф

1 апреля 2023 17:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Electronic Arts
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 1 апреля, американская компания Electronic Arts объявила об окончательном выходе из россии

Об этом сообщают российские СМИ.

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Electronic Arts

В рф была ликвидирована юридическая структура компании, которая занималась разработкой и изданием компьютерных игр.

Решение компании прекратить свою деятельность в рф связано с вторжением российских войск на Украину в феврале 2022 года. Как следствие, Electronic Arts прекратила продажи своих игр в россии и беларуси. Кроме того, жители этих стран потеряли доступ к покупкам на платформе Origin и в приложении EA app.

Что известно про компанию

Electronic Arts является одной из крупнейших компаний в мире по разработке и изданию компьютерных игр. Она известна такими играми, как Need for Speed, The Sims, Mass Effect, Dragon Age, а также симуляторы FIFA и NHL. Однако, из-за текущей ситуации на Украине, компания вынуждена была принять решение о полном отходе от российского рынка.

Решение Electronic Arts может иметь серьезные последствия для отрасли компьютерных игр в россии. Кроме того, оно может стать еще одним сигналом для международного бизнеса о том, что инвестирование в россию в настоящее время неприемлемо из-за политической нестабильности и угрозы военного конфликта.

Напомним, что американская табачная компания Philip Morris International (PMI) объяснила, почему переговоры об уходе с рынка россии до сих пор не завершились. Утверждают, что переговоры с тремя потенциальными покупателями завершились ничем.

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