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Корабль Starship готов отправляться в космос: когда SpeceX планирует запуск

16 апреля 2023 23:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Корабль Starship готов отправляться в космос: когда SpeceX планирует запуск
Корабль Starship готов к запуску в космос. Фото: SpaceX
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Завтра, 17 апреля, компания SpaceX планирует произвести первый запуск интегрированного корабля Starship. Одновременно будет запуск супертяжелой ракеты с базы Starbase в Техасе.

Об этом сообщает SpaceX.

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Подробности

Многократная транспортная система Starship предназначена для перевозки багажа и экипажа на орбиту Земли, а также имеет целью вернуть человека на Луну и путешествовать в космосе.

"Сейчас команда SpaceX завершила несколько суборбитальных летных испытаний верхней ступени Starship из Starbase, успешно продемонстрировав беспрецедентный подход к управляемому полету. Эти летные испытания помогли проверить конструкцию транспортного средства, доказав, что Starship может пролететь через вспышку в вертикальную конфигурацию для приземления», — заявили в компании.

Также команда провела многочисленные испытания ракеты Super Heavy, предусматривающей все более сложные статические огни. Это стало причиной полного испытания двигателя 31 Raptor — рекордное количество одновременных зажиганий ракетных двигателей.

Кроме того, команда построила самую высокую в мире башню, высотой 146 м, для запуска и улавливания ракет. Она предназначена для поддержания интеграции в транспортное средство, запуска и захвата сверхтяжелого ракетного ускорителя.

Корабль Starship на взлетной площадке. Фото: SpaceX
Корабль Starship готов к запуску в космос. Фото: SpaceX

Напомним, что компания Илона Маска SpaceX готовится к запуску космических базовых станций Sateliot. Технология обеспечит надежную спутниковую связь со смартфонами.

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