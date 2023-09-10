Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Техно arrow Компания Tesla вместе с McDonald's выпустила ложку в стиле известного электрокара arrow

Компания Tesla вместе с McDonald's выпустила ложку в стиле известного электрокара

10 сентября 2023 11:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Компания Tesla вместе с McDonald's выпустила ложку в стиле известного электрокара
Основатель компании Tesla Илон Маск. Фото: nikkei.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Китайское подразделение компании Tesla представило новый аксессуар, который, правда, доступен только китайским пользователям. В сети ресторанов мирового гиганта фастфуда McDonald's China будут продаваться ложки McFlurry в фирменном стиле автомобиля Tesla Cybertruck.

Об этом сообщает SupercarBlondie.

Читайте также:

Ложка в стиле Cybertruck

В общей сложности планируется выпустить не более 50 тысяч экземпляров. Ранее китайское подразделение Tesla порадовало разработками специального микрофона для караоке, который удобно использовать в автомобиле, картонного лежака для кошек и станцией заряда CyberVault.

Ложка в стиле Cybertruck. Фото: electrek.co

В первые часы появления новости в сети Х даже сам владелец корпорации Илон Маск не придал этому значения и заявил, что это "фейковые" новости. Но информация оказалась реальной и появилась на официальном аккаунте Weibo китайского представительства Tesla. Некоторые поклонники Tesla в Китае уже заявили, что купили первые ложки.

В сети уже появились первые забавные комментарии на необычные ложки. В основном это связано с внешним видом ложки и схожестью ее дизайна с автомобилем CyberTruck.

Для самого Илона Маска это событие стало неожиданностью и, вероятнее всего, он даже не в курсе всех событий, происходящих в его подразделениях по всему миру.

Ранее мы сообщали, Tesla представила в США более дешевые варианты седана Model S и внедорожника Model X. Компания предлагает скидку в 10 тыс. долларов на каждый из электрокаров, чтобы увеличить продажи в условиях сдержанного спроса на авто.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Tesla с подачи Илона Маска завышает данные о запасе хода своих электрокаров. Также в ТОП-5 самых продаваемых электрокаров в США Tesla представлена четырьмя моделями.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

None

Значит ли военный учет женщин автоматическую мобилизацию

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз