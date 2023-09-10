Компания Tesla вместе с McDonald's выпустила ложку в стиле известного электрокара
Китайское подразделение компании Tesla представило новый аксессуар, который, правда, доступен только китайским пользователям. В сети ресторанов мирового гиганта фастфуда McDonald's China будут продаваться ложки McFlurry в фирменном стиле автомобиля Tesla Cybertruck.
Об этом сообщает SupercarBlondie.
Ложка в стиле Cybertruck
В общей сложности планируется выпустить не более 50 тысяч экземпляров. Ранее китайское подразделение Tesla порадовало разработками специального микрофона для караоке, который удобно использовать в автомобиле, картонного лежака для кошек и станцией заряда CyberVault.
В первые часы появления новости в сети Х даже сам владелец корпорации Илон Маск не придал этому значения и заявил, что это "фейковые" новости. Но информация оказалась реальной и появилась на официальном аккаунте Weibo китайского представительства Tesla. Некоторые поклонники Tesla в Китае уже заявили, что купили первые ложки.
В сети уже появились первые забавные комментарии на необычные ложки. В основном это связано с внешним видом ложки и схожестью ее дизайна с автомобилем CyberTruck.
Для самого Илона Маска это событие стало неожиданностью и, вероятнее всего, он даже не в курсе всех событий, происходящих в его подразделениях по всему миру.
Ранее мы сообщали, Tesla представила в США более дешевые варианты седана Model S и внедорожника Model X. Компания предлагает скидку в 10 тыс. долларов на каждый из электрокаров, чтобы увеличить продажи в условиях сдержанного спроса на авто.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Tesla с подачи Илона Маска завышает данные о запасе хода своих электрокаров. Также в ТОП-5 самых продаваемых электрокаров в США Tesla представлена четырьмя моделями.