Компания Tesla вместе с McDonald's выпустила ложку в стиле известного электрокара

Основатель компании Tesla Илон Маск. Фото: nikkei.com

Китайское подразделение компании Tesla представило новый аксессуар, который, правда, доступен только китайским пользователям. В сети ресторанов мирового гиганта фастфуда McDonald's China будут продаваться ложки McFlurry в фирменном стиле автомобиля Tesla Cybertruck.

Об этом сообщает SupercarBlondie.

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Ложка в стиле Cybertruck

В общей сложности планируется выпустить не более 50 тысяч экземпляров. Ранее китайское подразделение Tesla порадовало разработками специального микрофона для караоке, который удобно использовать в автомобиле, картонного лежака для кошек и станцией заряда CyberVault.

Ложка в стиле Cybertruck. Фото: electrek.co

В первые часы появления новости в сети Х даже сам владелец корпорации Илон Маск не придал этому значения и заявил, что это "фейковые" новости. Но информация оказалась реальной и появилась на официальном аккаунте Weibo китайского представительства Tesla. Некоторые поклонники Tesla в Китае уже заявили, что купили первые ложки.

В сети уже появились первые забавные комментарии на необычные ложки. В основном это связано с внешним видом ложки и схожестью ее дизайна с автомобилем CyberTruck.

Для самого Илона Маска это событие стало неожиданностью и, вероятнее всего, он даже не в курсе всех событий, происходящих в его подразделениях по всему миру.

Ранее мы сообщали, Tesla представила в США более дешевые варианты седана Model S и внедорожника Model X. Компания предлагает скидку в 10 тыс. долларов на каждый из электрокаров, чтобы увеличить продажи в условиях сдержанного спроса на авто.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Tesla с подачи Илона Маска завышает данные о запасе хода своих электрокаров. Также в ТОП-5 самых продаваемых электрокаров в США Tesla представлена четырьмя моделями.