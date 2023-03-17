Компания Rolls-Royce построит ядерный реактор на Луне
Космическое агентство Великобритании объявило о финансировании компании Rolls-Royce на строительство ядерного реактора на Луне.
Об этом сообщает UK Space Agency в Twitter.
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Реактор будет поддерживать будущую базу на спутнике Земли. Нынешние £2,9 миллиарда (~$3,52 миллиарда), выделенные Космическим агентством Великобритании, дополняют £249 000 (~$302 000), предоставленные в прошлом году на первоначальное исследование Rolls-Royce.
Инженеры и ученые Rolls-Royce работают над созданием ядерного микрореактора, который будет иметь небольшой размер и способен функционировать независимо от наличия солнечного света или местоположения. По оценкам Rolls-Royce, микрореактор отправится на Луну в 2029 году.
В прошлом месяце Космическое агентство Великобритании объявило о выделении £51 миллиона (~$61,89 миллиона) британским компаниям на создание систем связи и навигации для использования в будущих месячных миссиях. Эта инициатива является частью программы Европейского космического агентства Moonlight, предусматривающей размещение спутников вокруг Луны для обеспечения связи и безопасности будущих астронавтов и луноходов.
Напомним, Rolls-Royce Power Systems вместе с PerinGenerators Group изготовили сверхмощные генераторы для украинских больниц. Их уже получили медучреждения Вышгорода и Николаева.