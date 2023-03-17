Компания Rolls-Royce построит ядерный реактор на Луне

Реактор будет поддерживать будущую базу на спутнике Земли

Космическое агентство Великобритании объявило о финансировании компании Rolls-Royce на строительство ядерного реактора на Луне.

Об этом сообщает UK Space Agency в Twitter.

Реактор будет поддерживать будущую базу на спутнике Земли. Нынешние £2,9 миллиарда (~$3,52 миллиарда), выделенные Космическим агентством Великобритании, дополняют £249 000 (~$302 000), предоставленные в прошлом году на первоначальное исследование Rolls-Royce.

Инженеры и ученые Rolls-Royce работают над созданием ядерного микрореактора, который будет иметь небольшой размер и способен функционировать независимо от наличия солнечного света или местоположения. По оценкам Rolls-Royce, микрореактор отправится на Луну в 2029 году.

В прошлом месяце Космическое агентство Великобритании объявило о выделении £51 миллиона (~$61,89 миллиона) британским компаниям на создание систем связи и навигации для использования в будущих месячных миссиях. Эта инициатива является частью программы Европейского космического агентства Moonlight, предусматривающей размещение спутников вокруг Луны для обеспечения связи и безопасности будущих астронавтов и луноходов.

Напомним, Rolls-Royce Power Systems вместе с PerinGenerators Group изготовили сверхмощные генераторы для украинских больниц. Их уже получили медучреждения Вышгорода и Николаева.