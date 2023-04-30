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Компания, которая разработала ChatGPT оценивается в минимум 30 млрд долларов

30 апреля 2023 14:24
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Компания, которая разработала ChatGPT оценивается в минимум 30 млрд долларов
Разработка ChatGPT. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

По последней финансовой отчетности, американская компания OpenAI, создавшая чат-бот ChatGPT, оценена в 30 млрд долларов после привлечения инвестиций на сумму 300 млн долларов. Инвесторами стали такие крупные компании, как Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive, K2 Global и Founders Fund. 

Об этом пишет no worries.

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OpenAI сохраняет примерно 70% акций после проведения инвестиционного раунда. Петер Тиль, миллиардер и инвестор, вложился в компанию уже во второй раз через Founders Fund, а Tiger Global также повторно вложили деньги в компанию, но размер их вложений не разглашается.

Тем временем, эксперты оценивают, что для работы ChatGPT OpenAI потребуется более 30 000 графических процессоров Nvidia A100. Это связано с тем, что ChatGPT работает на машинном обучении и требует высокой вычислительной мощности. Но новое поколение чипов от Nvidia — H100 — стоит 40 тыс. долларов за штуку, что делает затраты на оборудование весьма значительными.

Таким образом, OpenAI продолжает удерживать лидирующие позиции в сфере искусственного интеллекта и привлекает инвестиции от крупнейших игроков на рынке. Однако высокие затраты на оборудование могут стать проблемой для дальнейшего развития компании.

Напомним, что две популярные нейросети ChatGPT и Midjourney научились имитировать умерших. А похоронные бюро дарят возможность поговорить с близким человеком, которого уже нет в живых.

Также мы сообщали, что из-за постоянных дискуссий на тему замены студенческих и ученических работ на работе ChatGPT, ученые решили провести эксперимент, насколько чат-бот совершенен в разных областях. Поэтому ChatGPT протестировали с экзамена бухгалтерского учета.

Добавим, что известная компания Gorilla Technologies разработала новый бот Superchat на базе искусственного интеллекта ChatGPT. Уникальность программы в том, что пользователь может общаться с виртуальными персонажами. Среди них выдающиеся личности, известные личности и популярные персонажи.

 

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