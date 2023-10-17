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Компания Apple представила самый дешевый в ассортименте девайс

17 октября 2023 19:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Компания Apple представила самый дешевый в ассортименте девайс
Магазин Apple в Калифорнии. Фото: Apple
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Недавно компания Apple выпустила новый "карандаш" Pencil USB-C. Он стал самым дешевым в ассортименте компании.

Об этом сообщает Apple.

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Особенности новинки

Apple Pencil – гаджет созданный для написания заметок, эскизов, графического дизайна, работы с iPad.

С нового "карандаша" забрали некоторые функции — именно поэтому он достаточно бюджетный.

"Новинка не поддерживает силу нажатия, и ее нельзя заряжать от iPad и беспроводным способом. Также нет функции двойного нажатия для быстрой смены инструментов" , — отметили в Apple.

Apple Pencil
Apple Pencil. Фото: Apple

Однако компания сохранила основные свойства: высокая точность срабатывания, низкая задержка, распознавание наклона при рисовании и магнитное крепление к iPad.

Девайс совместим со всеми моделями iPad, имеющими порт USB-C, включая iPad (10-е поколение), iPad Air (4-го и 5-го поколений), iPad Pro 11 дюймов (1-го, 2-го, 3-го поколения). -го и 4-го поколений), iPad Pro 12,9 дюйма (3-го, 4-го, 5-го и 6-го поколений) и iPad mini (6-го поколения).

USB-C
USB-C порт. Фото: Apple
IPad
Apple Pencil прикреплен к IPad. Фото: Apple

На полках магазинов гаджет появится в начале ноября, его стоимость – 79 долларов, это примерно 3 тысячи гривен.

Напомним, новая модель Apple Watch 2024 будет почти не отличаться от своих предшественников. Долгожданные инновационные функции появятся у смартчасов не раньше 2025-2026 годов. В новом Apple Watch 2024 года не будет микросветодиодов. Вероятно, они появятся в Apple Watch 2025, но аналитик предполагает, что это будет отложено до 2026 года.

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