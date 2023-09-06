Китайским чиновникам запретили пользоваться продукцией Apple

Девушка держит iPhone. Иллюстративное фото: pexels.com

Китай отдал приказ чиновникам центральных правительственных учреждений не использовать iPhone Apple и другие устройства иностранных брендов для работы. К тому же, такие гаджеты запретили даже приносить в офисы.

Об этом пишет Wall Street Journal, передает Reuters.

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Более десяти лет Китай пытался уменьшить зависимость от иностранных технологий, прося государственных аффилированных компаний, таких как банки, перейти на местное программное обеспечение и способствовать внутреннему производству микросхем.

Пекин активизировал эту кампанию в 2020 году, когда его лидеры предложили так называемую модель роста "двойной циркуляции", чтобы уменьшить зависимость от зарубежных рынков и технологий, поскольку его беспокойство касательно безопасности данных росло.

В мае Китай призвал крупные государственные предприятия играть ключевую роль в его стремлении достичь технологической самообеспеченности, повышая ставки в гонке на фоне разногласий с Соединенными Штатами.

Напряженность между Китаем и США была высокой, поскольку Вашингтон работает с союзниками, чтобы заблокировать доступ Китая к жизненно важному оборудованию, необходимому для поддержания конкурентоспособности индустрии чипов, а Пекин ограничивает поставки известных американских фирм, включая производителя самолетов Boeing и компанию чипов Micron Technology.

Во время визита в Китай на прошлой неделе министр торговли США Джина Раймондо сказала, что американские компании пожаловались ей на то, что Китай стал "непригодным для инвестирования", указав на штрафы, рейды и другие действия, сделавшие рискованным ведение бизнеса на втором по величине мире на предприятии. экономика.

В Соединенных Штатах ввели запреты для государственных чиновников по использованию смартфонов китайского производителя Huawei Technologies и платформы коротких видео TikTok, принадлежащей китайской ByteDance.

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Как пишет WSJ, в ответ на эти запреты в Китае в последние недели сотрудникам отдали схожие приказы. Пока неизвестно насколько широко распространились новые ограничения

Примечательно, что запрет введен накануне мероприятия Apple (AAPL.O) на следующей неделе, которая, по мнению аналитиков, будет посвящена запуску новой линейки iPhone, и может вызвать беспокойство среди иностранных компаний, работающих в Китае, поскольку китайско-американская напряженность усиливается.

В то же время, как сообщает СМИ, Китай является одним из крупнейших рынков Apple, на который приходится почти пятая часть ее дохода.

Напомним, Apple назвала дату презентации iPhone 15.

Также аналитик объяснил причину, почему производство iPhone 15 сокращается.

В то же время, еще до выхода iPhone 15 стали известны характеристики iPhone 16 2024 года.