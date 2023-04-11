Китайский техногигант Alibaba представил свою модель искусственного интеллекта

Компания Alibaba Group Holding представила новый продукт. Фото: Thomas Peter/Reuters

Китайский технологический гигант Alibaba Group Holding во вторник, 11 апреля, продемонстрировал свою генеративную модель искусственного интеллекта Tongyi Qianwen. В компании заявляют, что в ближайшее время она будет интегрирована во все приложения компании.

Об этом сообщает Reuters.

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Что известно о Tongyi Qianwen

Во время отснятой демонстрации большая языковая модель ИИ под названием Tongyi Qianwen, означающая "правда с тысячи вопросов", составляла письма-приглашения, планировала маршруты поездок и консультировала покупателей по поводу того, какую косметику стоит приобрести.

Первоначально Tongyi Qianwen будет интегрирован в DingTalk, приложение Alibaba для обмена сообщениями на рабочем месте. Его можно будет использовать для суммирования заметок встреч, написания электронных писем и проектов деловых предложений. Также технология будет добавлена к голосовому помощнику Alibaba Tmall Genie.

"Эта технология внесет значительные изменения в то, как мы производим, как мы работаем и как мы живем", —сказал генеральный директор Дэниел Чжан во время прямой трансляции события.

Он добавил, что модели искусственного интеллекта, такие как Tongyi Qianwen сделают ИИ более популярным в будущем.

Облачное подразделение китайского интернет-гиганта планирует открыть Tongyi Qianwen для клиентов, чтобы они могли создавать собственные индивидуальные крупные языковые модели.

Регулирование техгологии

В проекте правил, опубликованном Управлением киберпространства Китая, говорится, что страна поддерживает инновации и популяризацию технологии, но создаваемый контент должен соответствовать "основным социалистическим ценностям", а также законам о безопасности данных и защите личной информации.

Нарушители этих правил могут столкнуться со штрафом или уголовным расследованием.

Предложенные правила, открытые для общественного обсуждения до 10 мая, появились в тот момент, когда правительства во всем мире ищут, как лучше регулировать генеративную технологию искусственного интеллекта, которая вызвала большую обеспокоенность по поводу ее этических последствий, а также ее влияния на национальную безопасность, рабочие места и образование.

Напомним, ранее сообщалось, что 300 миллионов штатных рабочих мест по всему миру могут быть определенным образом автоматизированы благодаря новейшей волне искусственного интеллекта, породившей такие платформы, как ChatGPT.