Китайские ученые заявили о прорыве в разработке лазерного оружия, — СМИ

Лазерная установка производства США. Иллюстративное фото: wikimedia.com

В Китае заявили о значительном прогрессе в разработке лазерного оружия. Ученые усовершенствовали систему охлаждения и, по их словам, теперь лазер сможет стрелять до бесконечности.

Об этом пишет South China Morning Post.

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Как отмечают ученые китайского Национального университета оборонных технологий в городе Чанша, за 60 лет человечеству до сих пор не удавалось эффективно применять высокоэнергетические лазерные системы. Максимальная эффективная дальность ранее разработанных в США вооружений составляла всего несколько километров. Китайские ученые предлагают увеличить эффективность лазерного оружия за счет непрерывной работы.

По словам разработчиков, лазер при использовании на своем пути нагревает газ, который может стать причиной рассеяния или искажения луча. Это в свою очередь снижает его эффективность — малейшие колебания воздуха могут привести к отклонению луча. К тому же, поток нагретого газа разрушает и сам лазер.

Однако команда китайских ученых уверяет, что решила эту проблему и создала систему продувки газа через оружие для удаления отработанного тепла. По словам ученых, новая система охлаждения позволит генерировать лазерные лучи до бесконечности и без ухудшения производительности или перебоев.

"Это огромный прорыв в улучшении производительности высокоэнергетических лазерных систем. Высококачественные лучи могут создаваться не только в первую секунду, но и поддерживаться до бесконечности", — заявили ученые.

К тому же, новая система охлаждения минимизирует вибрацию и улучшает чистоту отражения лучей. Это может предоставить значительное преимущество в бою. Как пишет китайское СМИ, устройство уже использовали в ряде находящихся на стадии создания лазерных вооружений.

Китай планирует использовать лазерное оружие для уничтожения воздушных целей — дронов, ракет и самолетов. И, по словам ученых, новое оружие будет сбивать движущиеся цели с огромной скоростью.

Также китайские ученые уверяют, что с появлением эффективного лазерного оружия КНР будет иметь "стретегическое преимущество" в космосе — мол, лучом смогут сбивать спутники Starlink.

Напомним, глава Минобороны Китая прибыл в Беларусь.

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