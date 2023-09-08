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Китайские пользователи "слили" в сеть фото распакованного iPhone 15

8 сентября 2023 17:42
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Китайские пользователи "слили" в сеть фото распакованного iPhone 15
"Распакованный" iPhone 15. Фото: Weibo
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

За неделю до официального представления iPhone 15 в сети появились фотографии девайсов. Их опубликовали пользователи китайской соцсети Weibo.

Об этом пишет iTechua.

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На опубликованных снимках видно, что на коробке с гаджетом есть пломба, на которой указано, что раскрывать коробку до 16 сентября нельзя. Преждевременное открытие якобы наказывается штрафом в 200 000 юаней — 1,37 млн гривен.

Коробка с пломбой
Опломбированная коробка. Фото: Weibo

Внутри упаковки USB-C кабель, бумажки с инструкцией и сам смартфон. iTechua предполагает, что на фото фейковое устройство.

"Раньше в сети появилась информация о том, что новые iPhone будут комплектоваться кабелями в оплетке, а на фотографиях показаны обычные провода в пластиковой оболочке", — пишет СМИ.

"Распаковка" iPhone 15
Комплектация iPhone 15. Фото: Weibo

Напомним, стало известно, что новый iPhone 15 получит самый большой объем оперативной памяти.

Также мы писали, как резкое падение акций Apple связано с китайским правительством.

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