Китайские пользователи "слили" в сеть фото распакованного iPhone 15
За неделю до официального представления iPhone 15 в сети появились фотографии девайсов. Их опубликовали пользователи китайской соцсети Weibo.
Об этом пишет iTechua.
Что известно о преждевременной распаковке iPhone 15
На опубликованных снимках видно, что на коробке с гаджетом есть пломба, на которой указано, что раскрывать коробку до 16 сентября нельзя. Преждевременное открытие якобы наказывается штрафом в 200 000 юаней — 1,37 млн гривен.
Внутри упаковки USB-C кабель, бумажки с инструкцией и сам смартфон. iTechua предполагает, что на фото фейковое устройство.
"Раньше в сети появилась информация о том, что новые iPhone будут комплектоваться кабелями в оплетке, а на фотографиях показаны обычные провода в пластиковой оболочке", — пишет СМИ.
Напомним, стало известно, что новый iPhone 15 получит самый большой объем оперативной памяти.
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