Китай установит правила, как будет использовать ИИ

Аамериканский миллиардер Илон Моск. Фото: REUTERS

В Китае будут регулировать использование искусственного интеллекта. Возможно, в КНР хотят пойти за европейскими странами. Там депутаты хотят заставить создателей чат-ботов раскрывать информацию о том, используют ли они материалы, защищенные авторским правом.

Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск после посещения Китая. Сообщает агентство Rеuters.

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"У нас были очень продуктивные дискуссии по поводу рисков искусственного интеллекта и необходимости определенного надзора и регулирования. И как я понимаю из этих разговоров, Китай будет инициировать регулирование ИИ в Китае", — сообщил Маск.

Правда, более подробно Маск больше ничего не сообщил. Известно, что в апреле Администрация киберпространства Китая заявила, что контент, созданный ИИ, должен соответствовать основным социалистическим ценностям страны.

Напомним, физик и эксперт по искусственному интеллекту из Массачусетского технологического института Макс Тегмарк рассказал, что люди несут ответственность за вымирание многих видов животных. По его словам, когда искусственный интеллект станет умнее, людей ждет такая же участь.