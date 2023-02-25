Китай решил переплюнуть Илона Маска с его Starlink: о чем идет речь

Starlink

Китайские ученые предложили создать самую большую группу спутников на низкой околоземной орбите, которая будет использоваться для обеспечения высокоскоростного интернет-доступа по всему миру и для конкуренции с американскими компаниями, такими как Starlink, принадлежащей Илону Маску. Название группы имеет кодовое название GW, будет содержать аналогичное количество спутников, как и у Starlink.

Об этом пишет No worries.

Аналог Starlink

Китайские ученые утверждают, что запуск и размещение китайских спутников будет осуществлено очень быстро, чтобы захватить место на низкой околоземной орбите и конкурировать с Starlink. Они также указывают на то, что размещение китайских спутников будет проведено на орбитах, которые еще не заняты спутниками Starlink, что позволит им иметь преимущества и даже возможности для подавления работы аппаратов конкурента.

В то же время китайское национальное космическое управление призывает к международному сотрудничеству в космосе и отмечает, что противостояние в сфере спутниковых коммуникаций принесет только вред всем сторонам конфликта.

На сегодняшний день спутниковая сеть Starlink насчитывает более 3800 аппаратов на низкой околоземной орбите, а компания планирует увеличить их количество до более чем 40 тысяч. Создание китайской группировки спутников на низкой околоземной орбите может привести к усилению конкуренции в отрасли и снижению цен на высокоскоростной интернет-доступ. Однако это также может привести к усилению конфликта между Китаем и США в космической области.

Напомним, компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками в регионе. Это создает препятствия для украинских военных, противостоящих российской агрессии.

Также мы писали, что в Украине уже работает более 25 тысяч Starlink. Наша страна стала второй после Соединенных Штатов по количеству этих систем.